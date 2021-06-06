Изменить язык на: UA Перейти к новостям
СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Карта и Слава Украине! Стало известно, что будет на форме нашей сборной на Евро-2020

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
6 июня, 14:29
Копировать ссылку
Футболисты сборной Украины презентовали форму, в которой сыграют на чемпионате Европы, главная ее особенность – подчеркивание единства страны
На форме будет очертание Украины
На форме будет очертание Украины / Фото: УАФ

За неделю до старта сборной Украины на чемпионате Европы болельщики увидели новую форму национальной команды. Ее главной особенностью будет подчеркивание единства страны, а также лозунг "Слава Украине!".

"Главным атрибутом новой формы станет оберег и символ, дорогой сердцу каждого украинца. Это самое ценное для всех нас очертание нашей страны. Единой и неделимой родины с Крымом, Донецком, Луганском, Киевом, Днепром, Львовом, Одессой и всеми городами и селами, где главной мелодией с детства является мелодия национального гимна. Где на "Слава Украине!" отвечают "Героям слава!", и эти лозунги теперь также будут на форме вдохновлять наших футболистов на новые победы", – написал в Facebook глава УАФ Андрей Павелко.

В тренде

Читайте также: Мисс сборной Украины на Евро-2020: выберите самую красивую девушку в нашей команде

Напомним, что на чемпионате Европы сборная Украины сыграет против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
История одной фотографии
Спортивные истории
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Покер - это спорт!
Покер
Опрос
Опрос

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять