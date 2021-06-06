Карта и Слава Украине! Стало известно, что будет на форме нашей сборной на Евро-2020

Футболисты сборной Украины презентовали форму, в которой сыграют на чемпионате Европы, главная ее особенность – подчеркивание единства страны

На форме будет очертание Украины / Фото: УАФ

За неделю до старта сборной Украины на чемпионате Европы болельщики увидели новую форму национальной команды. Ее главной особенностью будет подчеркивание единства страны, а также лозунг "Слава Украине!".

"Главным атрибутом новой формы станет оберег и символ, дорогой сердцу каждого украинца. Это самое ценное для всех нас очертание нашей страны. Единой и неделимой родины с Крымом, Донецком, Луганском, Киевом, Днепром, Львовом, Одессой и всеми городами и селами, где главной мелодией с детства является мелодия национального гимна. Где на "Слава Украине!" отвечают "Героям слава!", и эти лозунги теперь также будут на форме вдохновлять наших футболистов на новые победы", – написал в Facebook глава УАФ Андрей Павелко.

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Напомним, что на чемпионате Европы сборная Украины сыграет против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.