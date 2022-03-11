В оккупированном Херсоне умер экс-форвард Шахтера

Ушел из жизни автор первого еврокубкового гола донецкого Шахтера Владимир Роговский

Владимир Роговский / Фото: sport.ua

В оккупированном российскими захватчиками Херсоне на 69-м году жизни скончался бывший нападающий донецкого Шахтера Владимир Роговский, сообщает FootBoom.

Уроженец Херсона выступал за "горняков" с 1975 по 1982 годы. Роговский забил первый гол Шахтера в еврокубках. В розыгрыше Кубка УЕФА сезона 1976/77 Владимир отправил мяч в сетку ворот берлинского Динамо.

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Всего Владимир Роговский сыграл за Шахтер 179 матчей и забил 21 гол.

В составе "горняков" Роговский становился обладателем Кубка СССР, серебряным (1975, 1979) и бронзовым призером (1978) чемпионата СССР.

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Напомним, 2 марта российская армия оккупировала Херсон и взяла город в блокаду. Жители города протестуют против путинских захватчиков и проводят проукраинские митинги.

Ранее мы сообщали, что от осколка российского снаряда в Киеве погиб детский тренер донецкого Шахтера.