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В Англии футболист не смог сам заменить лампочку на кухне и вызвал помощь

15 сентября, 20:35

Елена Павлова Елена Павлова

Бывший защитник сборной Норвегии объяснил, почему в обществе игроков считают недалекими

Бывший защитник английских клубов "Фулхем" и "Кристал Пэлас" норвежец Бреде Хангеланд рассказал забавную историю о том, как один из его партнеров по команде не смог самостоятельно поменять в доме лампочку. Футболист пошел длинным путем и вызвал на дом сотрудника клуба. Кстати, в свое время Балотелли не смог сам завязать шнурки и позвал на помощь тренера.

"Когда-то он сидел у себя дома на кухне, и тут внезапно погасла лампочка. Любой здравомыслящий человек достал бы новую и заменил ее сам. Однако он поступил по-другому. Вместо этого игрок вызвал сотрудника на дом. Человеку пришлось ехать час из одного конца Лондона в другой, зайти в комнату к нему, заменить лампочку, а затем еще час потратить на дорогу домой", – посетовал Бреде NRK.

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Бреде Хангеланд

Бреде Хангеланд / Фото: Instagram

Также бывший защитник сборной Норвегии объяснил, почему в обществе бытует мнение о недалеких футболистах.

"Это все из-за того, что чаще в центре внимания те, кто любят поиграть в приставку или гольф, погонять на тачках и так далее. Никому не кажется сексуальным, если ты читал Достоевского", – считает Хангеланд, который работает экспертом и комментатором на ТВ.

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Смотрите, как "Фулхэм" играл в чемпионате Англии

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