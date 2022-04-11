Усилия Ахметова и Шахтера сосредоточены на самом важном – помочь Украине выиграть войну

The New York Times рассказала, как Ринат Ахметов и футбольный клуб Шахтер помогают украинцам во время войны с Россией

Россия не хочет видеть Украину независимой, но все украинское общество объединилось ради победы в войне / Фото: Коллаж: Сегодня

Усилия владельца ФК Шахтер Рината Ахметова и его футбольной команды переплетаются с усилиями украинского правительства. Об этом в материале, посвященном футбольному клубу, пишет американская The New York Times.

"Все наши усилия сосредоточены на единственном важном – помочь Украине победить в этой войне", – приводит слова Ахметова издание.

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NYT рассказывает о том, что Шахтеру удалось эвакуировать детей из Академии в Хорватию и начать благотворительные игры в Европе ради сбора средств Украине.

Первая игра с Олимпиакосом прошла в Греции. Издание также опубликовало фото 176 игрушек, размещенных на трибунах в память о детях, погибших от российской агрессии.

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Напомним, что на футболках игроков были названия украинских Городов-Героев, оказывавших ожесточенное сопротивление российским оккупантам: Мариуполь, Ирпень, Буча, Волноваха, Гостомель, Харьков, Николаев, Чернигов, Херсон и Ахтырка.

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Благотворительный тур Shakhtar Global Tour for Peace предусматривает игры с топовыми клубами из Франции, Испании, Италии, Турции.