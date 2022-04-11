Усилия Ахметова и Шахтера сосредоточены на самом важном – помочь Украине выиграть войну

Усилия владельца ФК Шахтер Рината Ахметова и его футбольной команды переплетаются с усилиями украинского правительства. Об этом в материале, посвященном футбольному клубу, пишет американская The New York Times.
"Все наши усилия сосредоточены на единственном важном – помочь Украине победить в этой войне", – приводит слова Ахметова издание.
NYT рассказывает о том, что Шахтеру удалось эвакуировать детей из Академии в Хорватию и начать благотворительные игры в Европе ради сбора средств Украине.
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Первая игра с Олимпиакосом прошла в Греции. Издание также опубликовало фото 176 игрушек, размещенных на трибунах в память о детях, погибших от российской агрессии.
Напомним, что на футболках игроков были названия украинских Городов-Героев, оказывавших ожесточенное сопротивление российским оккупантам: Мариуполь, Ирпень, Буча, Волноваха, Гостомель, Харьков, Николаев, Чернигов, Херсон и Ахтырка.
Благотворительный тур Shakhtar Global Tour for Peace предусматривает игры с топовыми клубами из Франции, Испании, Италии, Турции.