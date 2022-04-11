Умопомрачительный рекорд в Португалии. Драконы уничтожают своих соперников

Главный конкурент клуба Романа Яремчука покорили уникальное достижение. Подобного еще не было

Порту установил уникальный рекорд / Фото: Коллаж: Сегодня, Twitter FC Porto

Футбольный клуб Порту установил уникальное достижение в национальном чемпионате. Лидер Примейры 57 матчей подряд не проигрывал своим соперникам в чемпионате Португалии – это рекорд турнира!

Серия без поражений началась еще в 2020 году! Последний раз Порту уступал в чемпионате 30 октября 2020 года в матче против Пасуш де Феррейра. А вчерашняя победа над Гимарайнш позволила драконам стать национальными рекордсменами.

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/ Фото: Twitter FC Porto

Примечательно, что такая серия не позволила Порту стать чемпионами в прошлом сезоне, где золото досталось Спортингу. Но вот помешать чемпионству в этому году, могут разве что сами игроки рекордсменов. Сейчас Порту опережает Спортинг на 6 очей, а Бенфику Романа Яремчука и вовсе на 15 баллов. До конца чемпионата осталось 5 туров.

Что касается Романа Яремчука и его Бенфики, то украинцу с партнером скорее всего придется довольствовать только лишь бронзовыми наградами текущего чемпионата Португалии.

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Наш патриот в Бенфике – Роман Яремчук / Фото: Getty Images

Украинский легионер Бенфики Роман Яремчук поддерживает свою страну и призывает весь мир помочь Украине в тяжелое время.