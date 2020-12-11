Украинского футболиста включили в сборную Лиги Европы

Сегодня УЕФА определил символическую сборную шестого тура Лиги Европы. Приятным сюрпризом стало появление в ней украинца – 22-летнего Евгения Чеберко. Вчера вечером его ЛАСК обыграл в Болгарии "Лудогорец" со счетом 3:1. А в июле Чеберко уехал в Австрию за смешные деньги.

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Несмотря на победу в последнем туре, австрийский клуб не вышел в плей-офф, заняв третье место в группе J вслед за английским "Тоттенхэмом" и бельгийским "Антверпеном". ЛАСК набрал 10 очков в шести матчах и на два пункта отстал от команды из Бельгии. Однако действия Евгения Чеберко, отыгравшего все 90 минут, впечатлили экспертов, и его включили в сборную игрового дня.

В компанию к бывшему игроку луганской "Зари" попали представители девяти разных команд. Только "Милан" и хорватское "Динамо" (Загреб) делегировали в символическую сборную по два футболиста. Теперь на страницах УЕФА в соцсетях предлагают выбрать капитана этой команды и лучшего игрока недели.

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Смотрите обзор матча "Лудогорец" – ЛАСК:

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