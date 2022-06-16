Украинский легионер забил самый красивый гол в сезоне (видео)

Болельщики Брюгге выбрали самый красивый гол команды – его забил украинский защитник Эдуард Соболь

Соболь забил один гол в сезоне, зато какой! / Фото: Коллаж: Сегодня

Фанаты бельгийского Брюгге решили выбрать самый красивый гол прошлого сезона. Для этого устроили голосование. И первое место отдали защитнику Эдуарду Соболю. Ранее Руслан Малиновский забил лучший гол в карьере.

Украинский легионер отличился в поединке против Сент-Жилуаза. После розыгрыша углового Соболь дальним ударом отправил мяч в сетку ворот.

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Интересно, что это был единственный гол Эдуарда Соболя в сезоне.

Het is beslist... de geweldige pegel van Eduard Sobol is jullie #GOTY! pic.twitter.com/wr3ytcxrCl — Club Brugge KV (@ClubBrugge) June 15, 2022

Кто такой Эдуард Соболь

Футболисту 27 лет. Его отец бывший профессиональный футболист – Александр Соболь.

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Эдуард выступал за такие команды – Металлург Запорожье, Шахтер, Металлург Донецк, Металлист, Заря, Славия (Чехия), Яблонец (Чехия). С 2019 года в Брюгге.

С Шахтером становился дважды чемпионом Украины, с Брюгге дважды выигрывал чемпионат Бельгии.

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За сборную Украины сыграл 27 матчей.