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Бельгийский клуб купил у "Шахтера" игрока сборной Украины

18 марта, 13:45

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Защитник Эдуард Соболь подписал полноценный контракт с "Брюгге"

Лучшая команда чемпионата Бельгии, "Брюгге", получила в свои ряды украинца Эдуарда Соболя на постоянной основе. Сегодня стало известно, что защитник "Шахтера", который выступает в Брюгге в аренде с лета 2019 года, подписал с клубом полноценный контракт. Ранее Соболь рассказал о коронавирусе.

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На клубном сайте появилась информация, что контракт Эдуарда действует еще три сезона. Перед этим Соболь пребывал в аренде, рассчитанной до 30 июня этого года. А его соглашение с "горняками" было заключено до лета 2022 года. Сайт Transfermarkt также сегодня добавил информацию, что 1 июля 2021-го украинский защитник перейдет в "Брюгге" за три миллиона евро.

Эдуард Соболь. Фото: clubbrugge.be

Эдуард Соболь. Фото: clubbrugge.be

Соболь – уроженец Запорожской области, 20 апреля ему исполнится 26 лет. Также выступал за донецкий "Металлург", луганскую "Зарю", чешские "Яблонец" и "Славию". Сейчас его "Брюгге" уверенно лидирует в чемпионате Бельгии. Команда выступала в Лиге чемпионов, а в 1/16 Лиги Европы уступила киевскому "Динамо".

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Ранее "Брюгге" поставил Ракицкого на колени.

Смотрите, как в декабре Соболь получил красную карточку в матче Лиги чемпионов:

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