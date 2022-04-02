Украинский гол в Бразилии. Легионер Днепра-1 расплакался из-за войны в нашей стране

Арендованный хавбек у Днепра-1 Билл посвятил свой забитый мяч украинскому народу и партнерам из УПЛ

Бразилец Билл расплакался из-за войны в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Легионеры украинского чемпионата после разрешения ФИФА массово покидают клубы УПЛ. Одним из таких игроков стал бразильский легионер Днепра-1. Билл отправился в аренду на родину в Спорт Ресифи.

/ Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1"

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Его клуб пробился в финал местного Кубка Нордесте. В первой игре именно гол Билла помог команде сыграть вничью против Форталезы 1:1.

После матча Билл отправился на интервью, где еле подбирал слова, чтобы передать все свои чувства. Он пережил начало войны тяжело, и посвятил свой гол Украине и партнерам по команде, которые остались в стране. Слезы на глазах игрока стали искренним символом поддержки украинцев:

"Я много раз в молитвах просил этого гола у бога… Я не хочу плакать… Я уехал из-за войны. Это очень тяжело, ведь мы покинули наш дом ради мечты, а теперь должны были покинуть это. Это так печально. Я просил у бога этот гол, потому что хотел посвятить его моим одноклубникам и всем украинцам, живущим в этой тяжелой ситуации. Спасибо богу, что дал мне гол в этот момент", – сказал Билл.

Очередным трансфером из украинского чемпионата стал переход игрока Динамо Карлоса Де Пены.