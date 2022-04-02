Український гол у Бразилії. Легіонер Дніпра-1 розчулився через війну в нашій країні

Орендований хавбек у Дніпра-1 Білл присвятив свій забитий м'яч українському народу та партнерам з УПЛ

Бразилець Білл заплакав через війну з Україною / Фото: Колаж: Сьогодні

Легіонери українського чемпіонату після дозволу ФІФА масово залишають клуби УПЛ. Одним із таких гравців став бразильський легіонер Дніпра-1. Білл вирушив в оренду на батьківщину до Спорт Ресіфі.

/ Фото: Офіційний сайт СК "Дніпро-1"

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Його клуб пробився до фіналу місцевого Кубка Нордесте. У першій грі саме гол Білла допоміг команді зіграти внічию проти Форталози 1:1.

Після матчу Білл вирушив на інтерв'ю, де ледве підбирав слова, аби передати всі свої почуття. Він пережив початок війни тяжко, тому присвятив свій гол Україні та партнерам по команді, які залишились у країні. Сльози на очах гравця стали щирим символом підтримки українців:

"Я багато разів у молитвах просив цього гола у бога... Я не хочу плакати... Я поїхав через війну. Це дуже важко, адже ми покинули наш будинок заради мрії, а тепер мали покинути це. Це так сумно. Я просив у бога цей гол, бо хотів присвятити його моїм одноклубникам та всім українцям, які живуть у цій тяжкій ситуації. Дякую богу, що дав мені гол у цей момент", – сказав Білл.

Ще одним трансфером з українського чемпіонату став перехід гравця Динамо Карлоса Де Пени.