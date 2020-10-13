Украинская "молодежка" потеряла шансы выступить на Евро-2021

Молодежная сборная Украины по футболу в отборочном матче на Евро-2021 (U-21) на выезде проиграла Северной Ирландии 0:1. После этого поражения команда Руслана Ротаня окончательно потеряла шанс попасть на чемпионат континента.

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Дебют встречи в городке Баллимен остался за хозяевами, которые не раз беспокоили Трубина. Однако голкипер сборной Украины действовал уверенно. Только ближе к середине первого тайма подопечные Руслана Ротаня освоились на чужом поле, но огорчить соперника не смогли.

Сборная Украины (U-21) / Фото: УАФ

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А на 61-й минуте североирландцы открыли счет в матче – в чужих воротах расписался О’Нилл. "Сине-желтые" пытались переломить ход встречи, однако до финального свистка счет на табло так и не изменился – 1:0 в пользу хозяев. В этой квалификации у сборной Украины осталось два матча – с Мальтой и Северной Ирландией дома, но выше третьего места команда Ротаня уже не поднимется.

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За два тура до конца отбора Украина отстает от Румынии на 9 очков, имея матч в запасе. Румыны теперь точно будут вторыми, а Дания вышла на Евро-2021 с первой строчки. Напомним, что в финальную часть напрямую выйдут победители групп, а также лучшая вторая команда. Оставшиеся 8 вторых команд сыграют стыковые матчи между собой.

Смотрите, как Украина (U-21) переиграла Румынию (U-21)

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