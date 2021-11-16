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27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
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27 ноября 00:00
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Украина умеет выигрывать ключевые матчи! Но только у слабаков

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
16 ноября, 17:48
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Украинская команда не раз сталкивалась с задачей победить в последнем туре квалификации, удавалось это сделать лишь в матчах с футбольными карликами
Украине нужна сегодня победа
Украине нужна сегодня победа

Сегодня для сборной Украины решающий матч в групповой квалификации ЧМ-2022. Нужно и самим не оплошать в матче с Боснией и верить, что Франция не проиграет Финляндии.

Умеет ли Украина играть без права на ошибку? Давайте пробежимся по последним матчам всех отборочных турниров национальной команды.

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Евро-1996

Наша первая квалификация. Перед последним туром Украина ни на что не претендовала и заняла четвертое место.

ЧМ-1998

В последнем туре Украина в гостях обыграла Армению – 2:0. Это была очень важная победа, которая позволила нашей команде удержать второе место, опередив на одно очко Португалию, и выйти в стыковые матчи.

Евро-2000

Это был, пожалуй, самый известный матч сборной Украины. В последнем туре нужно было в гостях обыграть Россию. Победа гарантировала нам первое место и прямой выход на Евро. В случае ничьи, украинцев обходила Франция, но мы выходили в плей-офф. Поражение ставило крест на наших амбициях.

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На 88-й минуте Филимонов совершил ужасный ляп после удара Шевченко – 1:1. Свою миссию мы выполнили наполовину. Заняли второе место и вышли в стыковые матчи.

ЧМ-2002

Перед последним туром сборная Украины потеряла шанс напрямую пробиться на мундиаль. Но вела борьбу за второе место с Беларусью, которую мы опережали на одно очко.

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Украина в гостях играла против Польши, которая досрочно заняла первое место. А у Беларуси был выезд в Уэльс, который потерял все шансы.

Однако обыграть немотивированных поляков сверхмотивированные украинцы не смогли – 1:1. Но тут Украине очень помогли валлийцы, которые выиграли у белорусов и сохранили нам вторую позицию.

Евро-2004

К последнему туру Украина потеряла шансы выйти на чемпионат Европы.

ЧМ-2006

Украина досрочно вышла на чемпионат мира.

Евро-2008

Как и четыре года назад, к последнему туру Украина потеряла шансы выйти на чемпионат Европы.

ЧМ-2010

Чтобы обойти Хорватию и занять второе место в группе украинцам в последнем туре нужно было в гостях обыграть Андорру. Это нашей команде удалось – 6:0.

Евро-2012

Перед домашним чемпионатом Европы украинцы не играли отборочные поединки.

ЧМ-2014

Теоретически после последнего тура Украина могла быть – первой, второй или третьей.

Первой: Победа над Сан-Марино и поражение Англии от Польши.

Второй: Победа над Сан-Марино и ничья/поражение Черногории от Молдовы.

Третьей: Поражение от Сан-Марино и победа Черногории с очень крупным счетом.

Сработал второй вариант: Англия обыграла поляков – 2:0, мы разгромили Сан-Марино – 8:0, а Черногория уступила Молдове – 2:5.

Евро-2016

В последнем тура Украина могла лишь догнать Словакию, но по личным встречам словаки были выше нас. Тем не менее, дома украинцы проиграли немотивированным испанцам (0:1) и вышли в стыковые встречи с третьего места.

ЧМ-2018

Свою битву за мундиаль сборная Украины проиграла в Киеве Хорватии – 0:2. А нас устраивала только победа.

Евро-2020

Украина досрочно заняла первое место в группе.

Вывод

За историю у сборной Украины было не мало важных поединков в последних турах. Мы побеждали лишь футбольных карликов, в остальных случаях либо была помощь других, либо полное фиаско.

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