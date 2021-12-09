Украина попросила у УЕФА чемпионат Европы, Суперкубок и финал Лиги конференций

Владимир Зеленский озвучил главе УЕФА Александеру Чеферину список турниров и еврокубковых матчей, которые хотела бы принять Украина

Зеленский и Чеферин / Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в Киеве встретился с главой УЕФА Александером Чеферином.

На встрече Зеленский заявил, что наша страна заинтересована в проведении Суперкубка УЕФА – матча между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы – в 2024 или 2025 году.

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Об этом сообщает интернет-представительство президента Украины.

Кроме того, Украинская ассоциация футбола рассматривает возможность подачи заявок на проведение чемпионата Европы по футболу среди женщин в 2025 году, мужского чемпионата Европы по пляжному футболу, чемпионата Европы U-21, чемпионата Европы U-17, чемпионата Европы по футзалу и финала Лиги конференций УЕФА.

Вот это заявочка...

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Ранее Украина принимала чемпионат Европы-2009 среди 19-летних, взрослое Евро-2012 и финал Лиги чемпионов-2018 между Реалом и Ливерпулем.

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Напомним, в августе сборная Украины бойкотировала чемпионат мира по пляжному футболу, хотя и добыла на него путевку. Причина – турнир принимала Москва.