Украина опустилась в рейтинге ФИФА

В рейтинге ФИФА, обнародованном 10 февраля, сборная Украины опустилась с 25-й строчки на 27-ю.
Это произошло вследствие прогресса Японии и Марокко, по сравнению с декабрьским рейтингом, поднявшихся на три и четыре позиции соответственно и, таким образом, обошедших Украину.
В ведущей тройке изменений не произошло – Бельгия, Бразилия, Франция.
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РФ на восемь строчек ниже Украины – 35-я.
Рейтинг сборных мира по версии ФИФА
- 1. Бельгия – 1828 баллов
- 2. Бразилия – 1823
- 3. Франция – 1786
- 4. Аргентина – 1766
- 5. Англия – 1755
- 6. Италия – 1740
- 7. Испания – 1704
- 8. Португалия – 1660
- 9. Дания – 1654
- 10. Нидерланды – 1653
- 23. Япония – 1549
- 24. Марокко – 1547
- 25. Сербия – 1547
- 26. Чили – 1543
- 27. Украина – 1535
- 28. Польша – 1530
Напомним, 24 марта в первом матче плей-офф за выход на ЧМ-2022 Украина сыграет в Глазго с Шотландией, а в случае успеха 29 марта за попадание в финальную часть мирового первенства встретится на выезде с победителем пары Уэльс – Австрия.