Украина опустилась в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола опубликовала первый рейтинг национальных сборных в 2022 году – украинская команда потеряла две позиции

Сборная Украины / Фото: УАФ

В рейтинге ФИФА, обнародованном 10 февраля, сборная Украины опустилась с 25-й строчки на 27-ю.

Это произошло вследствие прогресса Японии и Марокко, по сравнению с декабрьским рейтингом, поднявшихся на три и четыре позиции соответственно и, таким образом, обошедших Украину.

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В ведущей тройке изменений не произошло – Бельгия, Бразилия, Франция.

РФ на восемь строчек ниже Украины – 35-я.

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Рейтинг сборных мира по версии ФИФА

1. Бельгия – 1828 баллов

2. Бразилия – 1823

3. Франция – 1786

4. Аргентина – 1766

5. Англия – 1755

6. Италия – 1740

7. Испания – 1704

8. Португалия – 1660

9. Дания – 1654

10. Нидерланды – 1653

23. Япония – 1549

24. Марокко – 1547

25. Сербия – 1547

26. Чили – 1543

27. Украина – 1535

– 1535 28. Польша – 1530

Сборная Украины / Фото: Getty Images

Напомним, 24 марта в первом матче плей-офф за выход на ЧМ-2022 Украина сыграет в Глазго с Шотландией, а в случае успеха 29 марта за попадание в финальную часть мирового первенства встретится на выезде с победителем пары Уэльс – Австрия.