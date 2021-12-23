Минус строчка: Украина узнала свое место в итоговом рейтинге ФИФА

Возглавляет рейтинг, опубликованный на сайте ФИФА, сборная Бельгии. Второе место занимает Бразилия, а третье — Франция.
Единственное изменение в верхней части таблицы, по сравнению с предыдущим месяцем, сборная США поднялась на 11-е место, отодвинув Германию.
Сборная Украины в декабрьском рейтинге оказалась там же, где была в ноябрьском, – на 25-й строчке.
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По сравнению же с 2020-м, который "сине-желтые" завершили 24-ми, наша сборная опустилась на одну позицию.
Для сравнения, Россия в списке – 34-я.
Рейтинг сборных ФИФА
- 1. Бельгия – 1828,45
- 2. Бразилия – 1826,35
- 3. Франция – 1786,15
- 4. Англия – 1755,52
- 5. Аргентина – 1750,51
- 6. Италия – 1740,77
- 7. Испания – 1704,75
- 8. Португалия – 1660,25
- 9. Дания – 1654,54
- 10. Нидерланды – 1653,73
- ...25. Украина – 1535,08
Напомним, 24 марта в первом матче плей-офф за выход на ЧМ-2022 Украина сыграет в Глазго с Шотландией, а в случае успеха 29 марта встретится на выезде с победителем пары Уэльс – Австрия.
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