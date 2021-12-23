22 декабря 22:30 Онлайн
Атлетик 1
Реал 2
26 декабря 14:30
Ливерпуль --
Лидс --
26 декабря 17:00
Манчестер Сити --
Лестер --
27 декабря 22:00
Ньюкасл --
Манчестер Юнайтед --
28 декабря 22:00
Лестер --
Ливерпуль --
1 января 2022 14:30
Арсенал --
Манчестер Сити --
2 января 2022 18:30
Челси --
Ливерпуль --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
👩 Военник для женщин 🍾 Итоги года 2021 🚷 Дело Порошенко 🚀 Ультиматум России НАТО
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Минус строчка: Украина узнала свое место в итоговом рейтинге ФИФА

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
23 декабря, 13:25
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Международная федерация футбола обнародовала последний в 2021 году рейтинг национальных сборных – наша команда занимает 25 строчку, опустившись на одну позицию по сравнению с 2020-м
Сборная Украины
Сборная Украины / Фото: Getty Images

Возглавляет рейтинг, опубликованный на сайте ФИФА, сборная Бельгии. Второе место занимает Бразилия, а третье — Франция.

Единственное изменение в верхней части таблицы, по сравнению с предыдущим месяцем, сборная США поднялась на 11-е место, отодвинув Германию.

Реклама

Сборная Украины в декабрьском рейтинге оказалась там же, где была в ноябрьском, – на 25-й строчке.

По сравнению же с 2020-м, который "сине-желтые" завершили 24-ми, наша сборная опустилась на одну позицию.

Тренер сборной Украины Александр Петраков
Тренер сборной Украины Александр Петраков / Фото: Reuters

Реклама

Для сравнения, Россия в списке – 34-я.

Рейтинг сборных ФИФА

  • 1. Бельгия – 1828,45
  • 2. Бразилия – 1826,35
  • 3. Франция – 1786,15
  • 4. Англия – 1755,52
  • 5. Аргентина – 1750,51
  • 6. Италия – 1740,77
  • 7. Испания – 1704,75
  • 8. Португалия – 1660,25
  • 9. Дания – 1654,54
  • 10. Нидерланды – 1653,73
  • ...25. Украина – 1535,08

Сборная Украины
Сборная Украины / Фото: Reuters

Напомним, 24 марта в первом матче плей-офф за выход на ЧМ-2022 Украина сыграет в Глазго с Шотландией, а в случае успеха 29 марта встретится на выезде с победителем пары Уэльс – Австрия.

Реклама

Читайте также:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Новости спорта
Показать еще
Реклама
Врывайся в зарубу!
Parimatch plashka branding
Больше о ставках
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
ТОП-МАТЧИ НЕДЕЛИ

Ливерпуль

26 дек

14:30

Лидс

1.15

8.70

15.50

Манчестер Сити

26 дек

17:00

Лестер

1.20

7.20

12.50
Кубок мира. Мужчины
1
Эмильен Жаклен Эмильен Жаклен
371
2
Кантен Фийон Майе Кантен Фийон Майе
369
3
Ветле Шостад Кристиансен Ветле Шостад Кристиансен
347
4
Себастьян Самуэльссон Себастьян Самуэльссон
344
5
Эдуард Латыпов Эдуард Латыпов
336
Кубок мира. Женщины
1
Марте Олсбю-Ройселанн Марте Олсбю-Ройселанн
417
2
Эльвира Карин Эберг Эльвира Карин Эберг
387
3
Динара Алимбекова Динара Алимбекова
327
4
Лиза Тереза Хаузер Лиза Тереза Хаузер
321
5
Анна Сола Анна Сола
320
Девушки покера
PokerMatch

Кейтлин
Полк

США
Фото красотки
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Мариуполь
18
21:44
8
Показать больше
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2019К
2
Александр Усик Александр Усик
1616К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1468К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
828К
6
Иван Редкач Иван Редкач
754К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
645К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
520К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
493К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
434К
ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Треки Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять