Минус строчка: Украина узнала свое место в итоговом рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола обнародовала последний в 2021 году рейтинг национальных сборных – наша команда занимает 25 строчку, опустившись на одну позицию по сравнению с 2020-м

Сборная Украины / Фото: Getty Images

Возглавляет рейтинг, опубликованный на сайте ФИФА, сборная Бельгии. Второе место занимает Бразилия, а третье — Франция.

Единственное изменение в верхней части таблицы, по сравнению с предыдущим месяцем, сборная США поднялась на 11-е место, отодвинув Германию.

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Сборная Украины в декабрьском рейтинге оказалась там же, где была в ноябрьском, – на 25-й строчке.

По сравнению же с 2020-м, который "сине-желтые" завершили 24-ми, наша сборная опустилась на одну позицию.

Тренер сборной Украины Александр Петраков / Фото: Reuters

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Для сравнения, Россия в списке – 34-я.

Рейтинг сборных ФИФА

1. Бельгия – 1828,45

2. Бразилия – 1826,35

3. Франция – 1786,15

4. Англия – 1755,52

5. Аргентина – 1750,51

6. Италия – 1740,77

7. Испания – 1704,75

8. Португалия – 1660,25

9. Дания – 1654,54

10. Нидерланды – 1653,73

...25. Украина – 1535,08

Сборная Украины / Фото: Reuters

Напомним, 24 марта в первом матче плей-офф за выход на ЧМ-2022 Украина сыграет в Глазго с Шотландией, а в случае успеха 29 марта встретится на выезде с победителем пары Уэльс – Австрия.