Украина мимо Мундиаля? Финляндия победила Казахстан, ударив по амбициям "желто-синих" сыграть на ЧМ

Сегодня в группе D был сыгран поединок, от результата которого зависит турнирная судьба сборной Украины

Матч Финляндия - Казахстан / Фото: Reuters

В субботу, 4 сентября, состоялся матч отбора на ЧМ-2022, в котором сборная Финляндии обыграла национальную команду Казахстана со счетом 1:0.

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Финны на правах хозяев поля начали поединок без разведки, постоянно нагнетая давление на оборону казахов. Как всегда активностью у сборной Финляндии выделялся "злой гений" украинской команды нападающий Теэму Пукки. Гости преимущественно действовали на контратаках, надеясь поймать финнов на ошибке.

Второй тайм не внес существенных изменений в ход событий. Несколько раз угрожал воротам казахской команды Пукки, но открыть счет суждено было не ему.

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На 60-й минуте матча форвард леверкузенского Байера Йоэль Похьянпало удачно головой замкнул передачу от Уронена – 1:0!

После пропущеного гола казахи сразу оживились, проведя несколько замен, но финны грамотно довели матч до логичного завершения.

После выигранного поединка сборная Финляндии набрала 5 очей и вытеснила "желто-синих" со второго места в турнирной таблице группы D. Напомним, что у финнов сыграно три поединка. Казахстан с двумя баллами после четырех игр замыкает таблицу.

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Турнирная таблица группы D.