Україна повз Мундіаль? Фінляндія перемогла Казахстан, вдаривши по амбіціях "жовто-синіх" зіграти на ЧС

Сьогодні в групі D був зіграний поєдинок, від результату якого залежить турнірна доля збірної України

Матч Фінляндія - Казахстан / Фото: Reuters

У суботу, 4 вересня, відбувся матч відбору на ЧС-2022, в якому збірна Фінляндії обіграла національну команду Казахстану з рахунком 1:0.

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Фіни на правах господарів поля розпочали поєдинок без розвідки, постійно нагнітаючи тиск на оборону казахів. Як завжди активністю у збірної Фінляндії виділявся "злий геній" української команди нападник Теєму Пуккі. Гості переважно діяли на контратаках, сподіваючись зловити фінів на помилці.

Другий тайм не вніс істотних змін у хід подій. Кілька разів загрожував воротам казахської команди Пуккі, але відкрити рахунок судилося не йому.

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На 60-й хвилині матчу форвард леверкузенського Баєра Йоел Пог'янпало вдало головою замкнув передачу від Уронена – 1:0!

Після пропущеного голу казахи відразу пожвавішали, провівши кілька замін, але фіни грамотно довели матч до логічного завершення.

Після виграного поєдинку збірна Фінляндії набрала 5 очей і витіснила "жовто-синіх" з другого місця в турнірній таблиці групи D. Нагадаємо, що у фінів зіграно три поєдинки. Казахстан з двома балами після чотирьох ігор замикає таблицю.

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Турнірна таблиця групи D.