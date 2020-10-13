Украина – Испания: прогноз на матч от футбольного комментатора

Сегодня сборная Украины в Киеве сыграет с командой Испании в четвертом туре Лиги наций. Поединок начнется в 21:45. Онлайн Украина – Испания доступен на нашем сайте, а в ожидании игры представляем анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

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Команда Андрея Шевченко проведет третий поединок с топовым соперником за одну неделю. И если в матче с французами она потерпела крах, проиграв с рекордным счетом 1:7, то в матче с немцами, несмотря на поражение 1:2, выглядела куда лучше.

Да, состав в последнем матче был ближе к основному, но кадровые потери все еще слишком велики и весомы. Из "Шахтера" в расположении сборной – только Коваленко и Марлос. К имеющимся проблемам теперь прибавилась еще и дисквалификация Руслана Малиновского из-за перебора карточек. Он и раньше был ведущим игроком, а сейчас стал абсолютным лидером. Однако Руслан уже вернулся в "Аталанту", а вот кто заменит его в сборной – загадка. Возможно, Николай Шапаренко, которого за последнее время немало хвалили за выступление в составе "Динамо".

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Сборная Испании выглядит сильной командой с хорошо отлаженной игрой. Потери есть – это Дани Карвахаль, получивший травму, Тьяго Алькантара, подхвативший коронавирус, и Фабиан Руис, угодивший на карантин в Неаполе. Но каждого из них есть кем заменить. В частности, есть в распоряжении Хесус Навас и два Дани – Ольмо и Себальос.

Испанцы в 2020-м не проигрывают – кроме ничьей со сборной Германии (1:1), они разгромили нашу команду в сентябре в Мадриде (4:0), расписали сухую мировую с португальцами в спарринге и минимально, но уверенно обыграли швейцарцев накануне визита в Украину (1:0).

ПРОГНОЗ. Увы, шансов у сборной Украины не проиграть немного. Кадровые потери не позволят на равных конкурировать с "фурией роха". Другое дело – содержание игры и итоговый счет. Думается, разгрома не будет. Как и очень высокой результативности. Тотал меньше 3.0.

Кстати, видимо, букмекеры очень верят в то, что наша главная команда забьет, потому что дают весьма высокий коэффициент на то, что Испания победит и не пропустит. Хотя этот результат, как по мне, видится очень даже реальным.

Украина – Испания

Лига наций, 13 октября, вторник, в 21:45, Футбол 1, OLL.TV

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