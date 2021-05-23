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Удивительный контракт Буффона: вместо денег – сладости и музей автобусов

Елена Павлова Елена Павлова
23 мая, 10:59
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Португальский Белененсеш очень хочет подписать легендарного итальянского вратаря Джанлуиджи Буффона и сделал ему необычное предложение, пообещав даже вид из башни
Джанлуиджи Буффон
Джанлуиджи Буффон / Фото: Reuters

Как заманить в команду игрока, у которого есть почти все, и в деньгах он не нуждается? Тут нужен контракт с выдумкой. И португальский Белененсеш сделал необычное предложение итальянскому голкиперу Джанлуиджи Буффону, которого хочет видеть в своей команде. Ранее 43-летний Буффон заявил, что покидает Ювентус, но не завязывает с футболом.

"Мы слышали, что вы ищете новый вызов и готовы выслушать сумасшедшие и стимулирующие предложения. Как насчет того, чтобы переехать в Лиссабон и помочь нам быстро вернуться на свое место в португальском футболе? Мы скромны, реалистичны и честны. Мы должны предложить вам не деньги, а возможность связать ваше имя с вызовом, который могут принять только живые легенды", – говорится в заявлении клуба

"В контракт мы обязательно включим годовой абонемент на посещение музея искусства, архитектуры и технологии и один семейный билет в неделю для посещения музея автобусов, монумента открытий, башни Белен и монастыря Жеронимуш — объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Контракт также будет включать в себя еженедельную упаковку самых популярных португальских сладостей, которыми вы наверняка сможете наслаждаться, не меняя своей диеты".

Сейчас Белененсеш идет на 10 месте в чемпионате Португалии, но всего в 6 очках от зоны вылета. В конце апреля писали, что Динамо претендует на Буффона.

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