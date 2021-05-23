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Дивовижний контракт Буффона: замість грошей – солодощі та музей автобусів

Олена Павлова Олена Павлова
23 травня, 10:59
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Португальський Белененсеш дуже хоче підписати легендарного італійського воротаря Джанлуїджі Буффона і зробив йому незвичайну пропозицію, пообіцявши навіть вид з вежі
Джанлуїджі Буффон
Джанлуїджі Буффон / Фото: Reuters

Як заманити в команду гравця, у якого є майже все, і грошей він не потребує? Тут потрібен контракт з вигадкою. І португальський Белененсеш зробив незвичайну пропозицію італійському голкіперу Джанлуїджі Буффону, якого хоче бачити в своїй команді. Раніше 43-річний Буффон заявив, що покидає Ювентус, але не зав'язує з футболом.

"Ми чули, що ви шукаєте новий виклик і готові вислухати божевільні і стимулюючі пропозиції. Як щодо того, щоб переїхати до Лісабон і допомогти нам швидко повернутися на своє місце в португальському футболі? Ми скромні, реалістичні і чесні. Ми повинні запропонувати вам не гроші, а можливість зв'язати ваше ім'я з викликом, який можуть прийняти тільки живі легенди", – йдеться в заяві клубу

"У контракт ми обов'язково включимо річний абонемент на відвідування музею мистецтва, архітектури і технології і один сімейний квиток на тиждень для відвідування музею автобусів, монумента відкриттів, вежі Белен і монастиря Жеронімуш – об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Контракт також буде включати в себе щотижневу упаковку найбільш популярних португальських солодощів, якими ви напевно зможете насолоджуватися, не змінюючи своєї дієти"

Зараз Белененсеш йде на 10 місці в чемпіонаті Португалії, але усього у 6 очках від зони вильоту. В кінці квітня писали, що Динамо претендує на Буффона.

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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