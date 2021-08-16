Убили за розыгрыш: футболист в шутку заявил об ограблении ювелирки и нарвался на пулю

Невинная шутка стоила любимчику фанатов Лацио жизни. Лучано Ре Чеккони погиб от шальной пули владельца ювелирной лавки. Но спустя годы смерть футболиста обросла новыми фактами

Смерть Лучано окутана тайной даже сегодня

Ре Чеккони был одним из героев первого в истории Лацио чемпионского сезона. Болельщики римского клуба обожали светловолосого блондина и даже сейчас на фанатских трибунах "орлов" можно встретить баннеры с его изображением.

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18 января 1977 года Лучано вместе с одноклубниками Ренцо Росси (ушел до инцидента) и Пьетро Гедином отправился прогуляться Римом. По дороге они встретили знакомого парфюмера Джорджо Фратиччоли, которому нужно было занести два флакона своего изделия ювелиру.

В злополучный ювелирный магазин они отправились все вместе. Внутрь Ре Чиккони зашел последним, а затем, со слов очевидцев, поднял воротник пальто и закричал: "Всем оставаться на местах! Это ограбление!".

Владелец магазина Бруно Табоккини резко выхватил оружие и тут же выстрелил. Он уже несколько раз становился жертвой ограбления, поэтому не оценил юмор футболиста.

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Пуля из пистолета Walther попала в грудь Лучано. Его сразу отправили на полицейском автомобиле в госпиталь, но спустя некоторое время он скончался.

Табоккини арестовали по обвинению в "преступном превышении самообороны", однако спустя всего 18 дней следствия его оправдали. На суде свидетели начали путаться в показаниях, забывать события и всячески запутывать следствие.

Официальной была принята версия о неудачной шутке Ре Чиккони, так как некоторое время назад он проделывал это со знакомыми.

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Телеканал RAI 13 лет судился с семьей ювелира за право показать свою версию произошедшего. Фильм о смерти игрока Лацио вышел только в 1996 году, когда о нем мало кто помнил.

В 2012 году журналист Маурицио Мартуччи выпустил книгу, в которой сомневался в официальной версии смерти Лучано.

По наиболее вероятной версии, Табоккини (по неизвестной причине) наставил оружие на гостей, как только они вошли в магазин.

В этот момент Ре Чеккони произнес, обращаясь к Гедину: "Стой и не двигайся". Вероятно, ювелир принял это на свой счет и у него сдали нервы.

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Тем более, что его пистолет имел неисправность и мог самостоятельно выстрелить от резкого движения.

Пролить свет на события того вечера мог бы один из немногих доживших до наших дней свидетелей трагедии Пьетро Гедин. Однако экс-игрок Лацио продолжает хранить тайну даже спустя десятилетия...