Убили за розіграш: футболіст жартома заявив про пограбування ювелірки і нарвався на кулю

Лучано Ре Чекконі був одним з героїв першого в історії Лаціо чемпіонського сезону. Вболівальники римського клубу обожнювали білявого блондина і навіть зараз на фанатських трибунах "орлів" можна зустріти банери з його зображенням.
18 січня 1977 року Лучано разом з одноклубниками Ренцо Россі (пішов до інциденту) і П'єтро Гедіном відправився прогулятися Римом. По дорозі вони зустріли знайомого парфумера Джорджо Фратіччолі, якому потрібно було занести два флакони свого виробу ювеліру.
У нещасливий ювелірний магазин вони вирушили всі разом. Всередину Ре Чікконе зайшов останнім, а потім, зі слів очевидців, підняв комір пальта і закричав: "Всім залишатися на місцях! Це пограбування!".
Власник магазину Бруно Табоккіні різко вихопив зброю і у ту ж мить вистрілив. Він уже кілька разів ставав жертвою пограбування, тому не оцінив гумор футболіста.
Куля з пістолета Walther потрапила в груди Лучано. Його відразу відправили на поліцейському автомобілі в госпіталь, але через деякий час він помер.
Табоккіні заарештували за звинуваченням в "злочинному перевищенні самооборони", проте всього лише через 18 днів слідства його виправдали. На суді свідки почали плутатися в показаннях, забувати події і всіляко заплутувати слідство.
Офіційною була прийнята версія про невдалий жарт Ре Чікконе, так як деякий час тому він зробив те саме зі знайомими.
Телеканал RAI 13 років судився з сім'єю ювеліра за право показати свою версію події. Фільм про смерть гравця Лаціо вийшов тільки в 1996 році, коли про нього мало хто пам'ятав.
У 2012 році журналіст Мауріціо Мартуччо випустив книгу, в якій сумнівався в офіційній версії смерті Лучано.
За найвірогіднішою версією, Табоккіні (з невідомих причин) наставив зброю на гостей, як тільки вони увійшли в магазин.
У цей момент Лучано Ре Чекконі вимовив, звертаючись до Гедіна: "Стій і не рухайся". Ймовірно, ювелір прийняв це на свій рахунок і у нього здали нерви.
Тим більше, що його пістолет мав несправність і міг самостійно вистрілити від різкого руху.
Пролити світло на події того вечора міг би один з небагатьох, хто дожив до наших днів свідків трагедії – П'єтро Гедін. Однак ексгравець Лаціо продовжує зберігати таємницю навіть через десятиліття...