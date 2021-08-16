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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Убили за розіграш: футболіст жартома заявив про пограбування ювелірки і нарвався на кулю

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
16 серпня, 15:07
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Безневинний жарт коштував улюбленцю фанатів Лаціо життя. Лучано Ре Чекконі загинув від випадкової кулі власника ювелірної крамниці. Але через роки смерть футболіста обросла новими фактами
Смерть Лучано оповита таємницею навіть сьогодні
Смерть Лучано оповита таємницею навіть сьогодні

Лучано Ре Чекконі був одним з героїв першого в історії Лаціо чемпіонського сезону. Вболівальники римського клубу обожнювали білявого блондина і навіть зараз на фанатських трибунах "орлів" можна зустріти банери з його зображенням.

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18 січня 1977 року Лучано разом з одноклубниками Ренцо Россі (пішов до інциденту) і П'єтро Гедіном відправився прогулятися Римом. По дорозі вони зустріли знайомого парфумера Джорджо Фратіччолі, якому потрібно було занести два флакони свого виробу ювеліру.

У нещасливий ювелірний магазин вони вирушили всі разом. Всередину Ре Чікконе зайшов останнім, а потім, зі слів очевидців, підняв комір пальта і закричав: "Всім залишатися на місцях! Це пограбування!".

Власник магазину Бруно Табоккіні різко вихопив зброю і у ту ж мить вистрілив. Він уже кілька разів ставав жертвою пограбування, тому не оцінив гумор футболіста.

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Куля з пістолета Walther потрапила в груди Лучано. Його відразу відправили на поліцейському автомобілі в госпіталь, але через деякий час він помер.

Табоккіні заарештували за звинуваченням в "злочинному перевищенні самооборони", проте всього лише через 18 днів слідства його виправдали. На суді свідки почали плутатися в показаннях, забувати події і всіляко заплутувати слідство.

Офіційною була прийнята версія про невдалий жарт Ре Чікконе, так як деякий час тому він зробив те саме зі знайомими.

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Телеканал RAI 13 років судився з сім'єю ювеліра за право показати свою версію події. Фільм про смерть гравця Лаціо вийшов тільки в 1996 році, коли про нього мало хто пам'ятав.

У 2012 році журналіст Мауріціо Мартуччо випустив книгу, в якій сумнівався в офіційній версії смерті Лучано.

За найвірогіднішою версією, Табоккіні (з невідомих причин) наставив зброю на гостей, як тільки вони увійшли в магазин.

У цей момент Лучано Ре Чекконі вимовив, звертаючись до Гедіна: "Стій і не рухайся". Ймовірно, ювелір прийняв це на свій рахунок і у нього здали нерви.

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Тим більше, що його пістолет мав несправність і міг самостійно вистрілити від різкого руху.

Пролити світло на події того вечора міг би один з небагатьох, хто дожив до наших днів свідків трагедії – П'єтро Гедін. Однак ексгравець Лаціо продовжує зберігати таємницю навіть через десятиліття...

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