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Сын Алиева забил в стиле Роналду: видео шедевра

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
6 ноября, 17:06
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Похоже, сын Александра Алиева Артем может стать не менее искусным исполнителем штрафных ударов, чем его знаменитый отец
Алиев, его сын и раскадровка гола
Алиев, его сын и раскадровка гола / Фото: Instagram

Сыну экс-полузащитника Динамо Александра Алиева Артему – 10 лет. Но он уже забивает не менее потрясающие голы, чем его отец.

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В Сети появилось видео гола со штрафного, забитого накануне Артемом Алиевым на одном их детских турниров. Шедевр получился смесью голов Алиева-старшего и Криштиану Роналду.

Артем встал в стойку Криштиану, разбежался и неотразимо пробил с подъема с 20 метров – мяч взмыл над "стенкой", а затем, словно с помощью пульта управления, резко опустился и приземлился аккурат в дальней "девятке" ворот соперников.

Потрясающе!

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"Гены дают свое!" – написал у себя в сториз Алиев-старший.

"Не подумайте, что назвал сына в честь Милевского, – рассказывал в 2011-м Алиев. – Просто у меня инициалы А. А., моя дочка Алина Алиева, поэтому сын будет Артемом Алиевым. Кроме того, мы с женой договаривались, что дочке имя дает она, а сыну – я. Конечно, сейчас рано говорить, кем будет Артем. Но в будущем, конечно же, хочу, чтобы он стал футболистом".

Как видим, желание Алиева-старшего сбывается.

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