17 июня 45+1’
Украина 2
Северная Македония 0
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Супермен вернулся. Парма душевно встретила Буффона

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
17 июня, 16:24
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Легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон в качестве свободного агента перешел в Парму, в этом клубе он начинал свою карьеру в 1995 году
Буффон начинал свою карьеру в Парме
Буффон начинал свою карьеру в Парме

Об этом говорили всю весну. Теперь поставлена точка. Джанлуиджи Буффон – игрок Пармы. Джиджи вернулся в родной клуб спустя 20 лет.

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Буффон является воспитанником команды Пармы и защищал цвета клуба с 1995-го по 2001 год. 43-летний вратарь перешел в стан пармезанцев на правах свободного агента. Официальный сайт поприветствовал легенду эпичным видеороликом под названием "Супермен вернулся".

В 2001 году Джанлуиджи перешел из Пармы в Ювентус за 52 млн евро и отыграл за туринскую команду 19 сезонов. С Юве вратарь 10 раз завоевал скудетто, выиграл 4 Кубка и 6 Суперкубков страны. Кроме того, один сезон отыграл в Пари Сен-Жермен с которым выиграл чемпионат и Кубок Франции.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
1
0:1
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Четверг, 17 июня
2:0 (45+1’)
Смотри на: Трансляция
19:00
Смотри на: Трансляция
22:00
Смотри на: Трансляция
Пятница, 18 июня
16:00
Смотри на:
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
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