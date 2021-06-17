Супермен вернулся. Парма душевно встретила Буффона

Легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон в качестве свободного агента перешел в Парму, в этом клубе он начинал свою карьеру в 1995 году

Буффон начинал свою карьеру в Парме

Об этом говорили всю весну. Теперь поставлена точка. Джанлуиджи Буффон – игрок Пармы. Джиджи вернулся в родной клуб спустя 20 лет.

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Буффон является воспитанником команды Пармы и защищал цвета клуба с 1995-го по 2001 год. 43-летний вратарь перешел в стан пармезанцев на правах свободного агента. Официальный сайт поприветствовал легенду эпичным видеороликом под названием "Супермен вернулся".

В 2001 году Джанлуиджи перешел из Пармы в Ювентус за 52 млн евро и отыграл за туринскую команду 19 сезонов. С Юве вратарь 10 раз завоевал скудетто, выиграл 4 Кубка и 6 Суперкубков страны. Кроме того, один сезон отыграл в Пари Сен-Жермен с которым выиграл чемпионат и Кубок Франции.