Супермен вернулся. Парма душевно встретила Буффона

Об этом говорили всю весну. Теперь поставлена точка. Джанлуиджи Буффон – игрок Пармы. Джиджи вернулся в родной клуб спустя 20 лет.

Смотрите также: Такое вы уже не помните! Как Кривбасс забивал Буффону в Парме

Буффон является воспитанником команды Пармы и защищал цвета клуба с 1995-го по 2001 год. 43-летний вратарь перешел в стан пармезанцев на правах свободного агента. Официальный сайт поприветствовал легенду эпичным видеороликом под названием "Супермен вернулся".

He is back where he belongs.

He is back home.#SupermanReturns@gianluigibuffon@Kyle_J_Krause@ParmaCalcio_enpic.twitter.com/bh2FO6P8YX