Супермен повернувся. Парма душевно зустріла Буффона

Легендарний італійський воротар Джанлуїджі Буффон в якості вільного агента перейшов у Парму, в цьому клубі він починав свою кар'єру в 1995 році

Буффон розпочинав свою кар'єру в Пармі

Про це говорили всю весну. Тепер поставлено крапку. Джанлуїджі Буффон – гравець Парми. Джіджі повернувся в рідний клуб через 20 років.

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Буффон є вихованцем команди Парми і захищав кольори клубу з 1995-го по 2001 рік. 43-річний воротар перейшов в стан пармезанців на правах вільного агента. Офіційний сайт привітав легенду епічним відеороликом під назвою "Супермен повернувся".

У 2001 році Джанлуїджі перейшов з Парми в Ювентус за 52 млн євро і відіграв за туринську команду 19 сезонів. З Юве воротар 10 разів завоював скудетто, виграв 4 Кубка і 6 суперкубків країни. Крім того, один сезон відіграв в Парі Сен-Жермен з яким виграв чемпіонат і Кубок Франції.