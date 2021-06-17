Супермен повернувся. Парма душевно зустріла Буффона

Про це говорили всю весну. Тепер поставлено крапку. Джанлуїджі Буффон – гравець Парми. Джіджі повернувся в рідний клуб через 20 років.
Дивіться також: Таке ви вже не пам'ятаєте! Як Кривбас забивав Буффону в Пармі
Буффон є вихованцем команди Парми і захищав кольори клубу з 1995-го по 2001 рік. 43-річний воротар перейшов в стан пармезанців на правах вільного агента. Офіційний сайт привітав легенду епічним відеороликом під назвою "Супермен повернувся".
He is back where he belongs.- Parma Calcio 1913 (@ 1913parmacalcio) June 17, 2021
He is back home. #SupermanReturns @gianluigibuffon @Kyle_J_Krause @ParmaCalcio_en pic.twitter.com/bh2FO6P8YX
У 2001 році Джанлуїджі перейшов з Парми в Ювентус за 52 млн євро і відіграв за туринську команду 19 сезонів. З Юве воротар 10 разів завоював скудетто, виграв 4 Кубка і 6 суперкубків країни. Крім того, один сезон відіграв в Парі Сен-Жермен з яким виграв чемпіонат і Кубок Франції.