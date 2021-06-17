17 червня 45+1’
Україна 2
Північна Македонія 0
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Супермен повернувся. Парма душевно зустріла Буффона

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
17 червня, 16:24
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Легендарний італійський воротар Джанлуїджі Буффон в якості вільного агента перейшов у Парму, в цьому клубі він починав свою кар'єру в 1995 році
Буффон розпочинав свою кар'єру в Пармі
Буффон розпочинав свою кар'єру в Пармі

Про це говорили всю весну. Тепер поставлено крапку. Джанлуїджі Буффон – гравець Парми. Джіджі повернувся в рідний клуб через 20 років.

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Буффон є вихованцем команди Парми і захищав кольори клубу з 1995-го по 2001 рік. 43-річний воротар перейшов в стан пармезанців на правах вільного агента. Офіційний сайт привітав легенду епічним відеороликом під назвою "Супермен повернувся".

У 2001 році Джанлуїджі перейшов з Парми в Ювентус за 52 млн євро і відіграв за туринську команду 19 сезонів. З Юве воротар 10 разів завоював скудетто, виграв 4 Кубка і 6 суперкубків країни. Крім того, один сезон відіграв в Парі Сен-Жермен з яким виграв чемпіонат і Кубок Франції.

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
1
0:1
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Четвер, 17 червня
2:0 (45+1’)
Дивись на: Трансляція
19:00
Дивись на: Трансляція
22:00
Дивись на: Трансляція
Пʼятниця, 18 червня
16:00
Дивись на:
19:00
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22:00
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