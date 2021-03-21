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Ставка дня. Кто победит в суперматче "Рома" – "Наполи" и сколько голов будет забито

21 марта, 11:36

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов

Прогноз на матч от футбольного комментатора Кирилла Круторогова

Центральный матч тура Серии А имеет огромное значение в борьбе этих команд за место в зоне Лиги чемпионов. Пока что обе идут вне ее: "Наполи" занимает пятое место, "Рома" – шестая, по очкам у них равенство – по 50 и отставание от "Аталанты" на два балла. Правда, неаполитанцы сыграли на матч меньше.

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"Рома" – "Наполи"
Серия А, 21 марта, воскресенье, в 21:45, ТВ: канал "Футбол 2"

Римляне в последнем матче чемпионата проиграли "Парме" (0:2), но обыграли "Шахтер" во второй игре кряду (3:0 и 2:1). Бруно Перес не поможет из-за перебора карточек, Дзаньоло, Верету, Мхитарян, Жуан Жезус и Смоллинг все еще в лазарете. Тогда как Эдин Джеко отдохнул на НСК "Олимпийском" и может вернуться в основу именно во встрече с "партенопеи".

У "Наполи" серия из пяти матчей без поражений, а на выезде после трех неудач подряд команда Гаттузо набрала четыре очка, в частности, обыграв "Милан" (1:0). Им из-за дисквалификации не поможет Ди Лоренцо, а из-за травм – Петанья, Ррахмани, Лоботка и Гулям.

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ПРОГНОЗ. Нельзя сказать, что "Рома" в отличной форме, есть вопросы по состоянию команды в целом и по некоторым игрокам в частности. "Наполи" в этом плане выглядит более организовано.

Думаю, гости победят на "Стадио Олимпико". Не исключаю, что будет "тотал" меньше 2,5 голов.

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прогноз анонс чемпионат Италии Наполи Рома Италия

Источник: Сегодня|Спорт

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