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Ставка дня. Хто переможе в суперматчі "Рома" – "Наполі" і скільки голів буде забито

21 березня, 11:36

Кирило Круторогов Кирило Круторогов

Прогноз на матч від футбольного коментатора Кирила Круторогова

Центральний матч туру Серії А має величезне значення в боротьбі цих команд за місце в зоні Ліги чемпіонів. Поки що обидві йдуть поза нею: "Наполі" займає п'яте місце, "Рома" – шоста, за очками у них рівність – по 50 і відставання від "Аталанти" на два бали. Правда, неаполітанці зіграли на матч менше.

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"Рома" – "Наполі"
Серія А, 21 березня, неділя, о 21:45, ТВ: канал "Футбол 2"

Римляни в останньому матчі чемпіонату програли "Пармі" (0:2), але обіграли "Шахтар" у другій грі поспіль (3:0 і 2:1). Бруно Перес не допоможе через перебір карток, Дзаньоло, Верету, Мхітарян, Жуан Жезус і Смоллінг все ще в лазареті. Тоді як Едін Джеко відпочив на НСК "Олімпійському" і може повернутися в основу саме у зустрічі з "Партенопеї".

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У "Наполі" серія з п'яти матчів без поразок, а на виїзді після трьох невдач поспіль команда Гаттузо набрала чотири очки, зокрема, обігравши "Мілан" (1:0). Їм через дискваліфікацію не допоможе Ді Лоренцо, а через травми – Петанья, Ррахмані, Лоботка і Гулям.

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ПРОГНОЗ. Не можна сказати, що "Рома" у відмінній формі, є питання щодо стану команди в цілому і по деяким гравцям зокрема. "Наполі" в цьому плані виглядає більш організовано.

Думаю, гості переможуть на "Стадіо Олімпіко". Не виключаю, що буде "тотал" менше 2,5 голів.

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прогноз анонс чемпіонат Італії Наполі Рома Італія

Джерело: Сегодня|Спорт

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