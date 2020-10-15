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Спонсоры отказываются от экс-клуба Неймара. Они подписали игрока, осужденного за изнасилование

15 октября, 10:24

Александр Трикиша Александр Трикиша

Робиньо получил девять лет тюрьмы в Италии, но избегает правосудия

Бразильский клуб "Сантос" лишился одного из своих крупных спонсоров. Компания A Orthopride объявила о прекращении сотрудничества с клубом после того, как они заключили контракт со скандально известным нападающим Робиньо.

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В 2017 году бразилец был заочно осужден в Италии на девять лет за групповое изнасилование. Еще в 2013 году тогда еще игрок "Милана" и еще пятеро мужчин напоили и изнасиловали 22-летнюю гражданку Албании. Приговор не вступил в силу, так как адвокаты бразильца подали апелляцию, однако сам старается не показываться в Италии или странах, где действую законы экстрадиции.

Тем не менее, спонсора не устраивают объяснения с апелляцией, поэтому контрактный договор был расторгнут.

"Мы очень уважаем историю "Сантоса". Но в этот момент мы решили разорвать спонсорский контракт. Наша аудитория – в основном женщины, мы должны принять это решение. Хотим прояснить, что мы не были ранее проинформированы о найме Робиньо, эта новость застала нас врасплох", – заявил операционный директор компании Ричард Адам в интервью globoesporte.

Отметим, что Робиньо попал в похожий скандал в 2009 году, когда обвинялся в групповом изнасиловании в Лидсе, когда выступал за "Манчестер Сити". Но тогда с него сняли обвинения после анализа ДНК. Добавим, что против прихода игрока в клуб также выступили болельщики, а также многие гражданские организации.

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чемпионат Бразилии Сантос Бразилия Робиньо

Источник: Сегодня|Спорт

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