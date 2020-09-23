Соперник сборной Украины на Евро-2020 получил в тренеры легендарного футболиста

На тренерском мостике успехов у 50-летнего Франка де Бур пока что немного

Новым главным тренером сборной Нидерландов станет 50-летний Франк де Бур. Контракт с бывшим прославленным защитником "Аякса" и "Барселоны" заключат на два года, сообщает нидерландское издание De Telegraaf. Предыдущим наставником "оранжевых" был Рональд Куман, но он ушел на клубную работу. Месяц назад "Барселона" представила Кумана эффектным видео, подписав с ним контракт на два года.

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В качестве тренера один из братьев де Бур начинал помощником в "Аяксе" и сборной, а вот главным наставником дольше всего проработал в родном клубе – с 2010 по 2016 гг. За это время с ним "Аякс" четыре раза выигрывал чемпионат Нидерландов. А вот за границей его карьера складывалась не наилучшим образом. И с миланским "Интером", и с лондонским "Кристал Пэлас" он подписывал контракты на три года, но и в Италии, и в Англии не продержался на своем посту и трех месяцев. В 2018-2020 гг. он работал в США с "Атлантой", и вот теперь получил большое доверие в родных пенатах.

Недавно Италия обыграла Нидерланды в Лиге наций в своем стиле.

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Напомним, сборная Нидерландов – соперник украинцев на групповом этапе Евро-2020. В этом году турнир из-за коронавируса перенесли на следующее лето. Смотрите, как Нидерланды обыграли Польшу в Лиге наций:

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