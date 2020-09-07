Забили – и в оборону: Италия в своем стиле обыграла Нидерланды в суперматче Лиги наций

Сборная Италии обыграла будущего соперника сборной Украины по Евро-2020 команду Нидерландов в матче второго тура Лиги наций. Итальянцы на протяжении первого тайма владели практически тотальным преимуществом, но только один раз сумели поразить ворота соперника. Единственный гол перед самым перерывом забил 23-летний полузащитник "Интера" Николо Барелла. Он откликнулся на навес от Чиро Иммобиле и оставил не у дел новичка "Манчестер Сити" Натана Аке, за которого "горожане" заплатили "Борнмуту" более 40 миллионов евро.

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Нидерландцы очень хотели отыграться, но игра у "оранжевых" никак не клеилась, несмотря на то что гости отдали им инициативу, сосредоточившись на защите собственных ворот. За весь поединок они нанесли всего три удара в створ ворот. Очевидно, что нынешний рулевой команды Дуайт Лодевежес, временно возглавивший команду после ухода Рональда Кумана в "Барселону", в ближайшее время освободит свой пост в пользу более именитого тренера.

Кстати, Нидерланды впервые проиграли после исторического первого финала Лиги наций против Португалии (0:1). С тех пор они одержали шесть побед и еще один поединок свели вничью.

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Нидерланды – Италия – 0:1

Гол: Барелла (45+1)

Нидерланды: Силлессен, Велтман, ван Дейк, Хатебур (Дюмфрис, 70), Аке (де Йонг, 81), де Рон, ван де Бек (Бергвейн, 57), Вейналдум, де Йонг, Промес, Депай

Италия: Доннарумма, Кьеллини, Спинаццола, Бонуччи, Д'Амброзио, Локателли (Кристанте, 81), Барелла, Дзаньоло (Кин, 42), Жоржиньо, Инсинье (Кьеза, 90), Иммобиле

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Предупреждения: Д'Амброзио (23), Велтман (69), Кристанте (83), Вейналдум (83), Кьеллини (88), Депай (90)

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В первом туре нового сезона Лиги наций сборная Нидерландов обыграла на своем поле команду Польши, которая без своего лидера Роберта Левандовского нанесла лишь один удар по воротам соперника.

В свою очередь итальянская сборная расписала ничью с Боснией и Герцеговиной, причем команде Роберто Манчини пришлось отыгрываться.

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