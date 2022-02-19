Шахтер выиграл у Динамо исторический матч (видео)

В субботу, 19 февраля, в манеже на базе ФК Динамо в Конча-Заспе впервые в истории украинского футбола встретились женские команды наших клубов-грандов – товарищеский матч провели футболистки Динамо и Шахтера.
Игра изобиловала голами и завершилась со счетом 3:2 в пользу Шахтера.
ОБЗОР МАТЧА
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Интересно, что женскую команду Динамо возглавляет экс-защитник Шахтера середины 1990-х Владимир Пятенко.
Ранее мы писали, что мужские команды Шахтера и Динамо одинаково закончили спарринги в Турции. Их матчи с Ригой и Пахтакором завершились без голов – 0:0.