Шахтер выиграл у Динамо исторический матч (видео)

Состоялось первое в истории украинское классико среди женских команд Динамо и Шахтера – свое поле не спасло киевлянок от поражения

Женское классико: Динамо - Шахтер - 2:3 / Фото: YouTube

В субботу, 19 февраля, в манеже на базе ФК Динамо в Конча-Заспе впервые в истории украинского футбола встретились женские команды наших клубов-грандов – товарищеский матч провели футболистки Динамо и Шахтера.

Игра изобиловала голами и завершилась со счетом 3:2 в пользу Шахтера.

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ОБЗОР МАТЧА

Интересно, что женскую команду Динамо возглавляет экс-защитник Шахтера середины 1990-х Владимир Пятенко.

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Ранее мы писали, что мужские команды Шахтера и Динамо одинаково закончили спарринги в Турции. Их матчи с Ригой и Пахтакором завершились без голов – 0:0.