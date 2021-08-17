Шахтер против Монако: расписание трансляций матча Лиги чемпионов

Матчи с Монако в последнем раунде квалификации Лиги чемпионов покажут на спутниковом ТВ и на канале Megogo Футбол 1

Сегодня – первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов Монако – Шахтер. Эта стадия – последний барьер перед групповым этапом.

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Матч проходит в Монако и стартует в 22:00. Смотреть онлайн Монако – Шахтер можно в нашем мультимедийном онлайне.

Где смотреть матч Монако – Шахтер

канал Megogo Футбол 1

канал Матч ТВ (Россия)

Arena Sport 3 (Хорватия)

Cosmote Sport 2 (Греция)

Digi Sport 2 (Румыния)

Футбол (Таджикистан)

M4 Sport (Венгрия)

MAX Sport 3 (Болгария)

TSN Malta 8 (Мальта)

Кто фаворит матча Монако – Шахтер

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Монако – фаворит как первого матча, так и всего противостояния. Коэффициент на победу хозяев в сегодняшнем матче составляет 1.70, тогда как на победу Шахтера котировка 5.00, а на ничью – 3.80.

Коэффициенты на проход в групповой этап: 1.56 Монако и 2.43 Шахтер.

Таким образом, вероятность успеха Шахтера в двухматчевом противостоянии оценивается аналитиками букмекерских контор в 39%.