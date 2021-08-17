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Шахтер --
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Рапид Вена --
Заря --
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Динамо --
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Ворскла --
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Черноморец --
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Рух --
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Заря --
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Монако – Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
17 августа, 09:15
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Команда Роберто Де Дзерби сыграет свой первый матч против французов в раунде плей-офф главного турнира Европы
Монако и Шахтер поспорят за путевку в групповой раунд Лиги чемпионов
Монако и Шахтер поспорят за путевку в групповой раунд Лиги чемпионов / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Во вторник состоится первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. В Монако донецкий Шахтер сыграет против местной одноименной команды. Игра состоится на стадионе "Луи II". Начало поединка в 22:00.

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Мы ведем онлайн-трансляцию с оперативными комментариями, яркими фото и видео лучших моментов встречи.

ОНЛАЙН МАТЧА МОНАКО – ШАХТЕР

Донецкая команда успешно стартовала в новом розыгрыше Лиги чемпионов. Команда Роберто Де Дзерби дважды одолела Генк в 3 раунде квалификации с одинаковым счетом (2:1). Теперь же до выхода в группу остался один шаг.

Соперник в раунде плей-офф выпал непростой. Монако стал бронзовым призером Лиги 1 в прошлом сезоне, а в нынешнем уже успел уверенно пройти в квалификации Спарту (2:0 и 3:1).

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Этим летом команда Нико Ковача не сильно изменилась. Из потерь можно отметить разве что уход Балло-Туре в Милан, а их трансферов на вход выделяется покупка игрока сборной Нидерландов Мирона Боаду, а также аренда кипера Баварии Александера Нюбеля.

Монегаски уже успели отыграть два тура в новом сезоне чемпионата Франции. Вышло не очень удачно. После домашней ничьи с Нантом (1:1) подопечные Ковача уступили на выезде Лорьяну (0:1).

Состав Шахтера на игру против Монако:

История встреч. Шахтер и Монако провели два очных матча в далеком 1979 году. Тогда команды встретились в 1 раунде Кубка УЕФА и обменялись домашними победами (2:1 в Донецке и 2:0 в Монако). Дальше прошли монегаски.

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Где смотреть. Поединок в прямом эфире покажет канал MEGOGO Футбол 1. Старт прямой трансляции – в 20:25.

Прогноз букмекеров. По их мнению, фаворитом встречи является Монако. Коэффициент на триумф команды Ковача составляет 1.66. На ничью выставлен коэффициент 4.20, на победу гостей – 5.10. Более того, букмекеры не верят, что дончане пройдут дальше по итогам двух поединков – 2.49 против 1.58 на французов.

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1
Десна
4
9:2
12
2
Динамо
3
8:1
9
3
Шахтер
4
8:3
9
4
Ворскла
4
9:4
8
5
Днепр-1
4
8:5
7
6
Александрия
4
4:3
7
7
Металлист 1925
4
5:6
6
8
Колос
3
2:1
5
9
Заря
4
7:5
4
10
Минай
3
2:3
4
11
Рух
4
4:6
4
12
Черноморец
4
5:11
3
13
Верес
4
2:7
2
14
Львов
4
3:9
2
15
Мариуполь
4
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Ингулец
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