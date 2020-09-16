Українська
$ 28,06
33,34
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Селезнев сходил в церковь в спортивной одежде, потренировался с Усиком и улетел в Грецию с "Колосом"

16 сентября, 14:20

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

В четверг команда из Ковалевки сыграет в Лиге Европы гостевой поединок отборочного этапа

Вслед за Лигой чемпионов украинские команды включаются в борьбу и в Лиге Европы. Завтра "Колос" из Ковалевки сыграет в Греции с "Арисом" в матче второго квалификационного раунда. Присоединился к сельской команде и бывший форвард сборной Украины Евгений Селезнев. Мы писали, что пару дней назад боксер Усик проверил на прочность футболиста сборной Селезнева.

Реклама

35-летний форвард пропустил матч второго круга чемпионата Украины против "Львова" из-за небольшого повреждения, а сегодня утром предстал в официальном костюме в аэропорту "Борисполь".

INSTAGRAM

35-летний уроженец Макеевки активно провел последние дни, о чем рассказал в соцсетях. Например, вчера он посетил Киево-Печерскую Лавру, одевшись в спортивный наряд. "С Богом!" – подписал футболист фотографию перед стартом в еврокубках.

Также Женя побывал в тренировочном лагере боксера Александра Усика и провел спарринг с одним из его тренеров – Даниэлем Лапиным. На своей страничке в Instagram он даже выложил видео.

INSTAGRAM
Реклама

Читайте о том, что Селезнев собирается стать лучшим бомбардиром в истории УПЛ.

Смотрите сюжет о том, как в прошлом году Селезнев перешел в "Малагу":

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

церковь футбол Лига Европы Евгений Селезнев Колос Ковалевка Арис Греция
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Польский вратарь придумал новый способ отбития штрафных ударов: видео
Польский вратарь придумал новый способ отбития штрафных ударов: видеоФутбол
Нападающий
Нападающий "Динамо" отгулял свадьбу с красоткой-певицей: видеоФутбол
"Чтобы на айфоны зарабатывать": Ирина Морозюк рассказала, зачем ей такие губыФутбол
Тарас Степаненко отдал своего сына в Международную французскую школу: фото
Тарас Степаненко отдал своего сына в Международную французскую школу: фотоФутбол
Ради этого стоит встать в 6 утра: невеста украинского футболиста показала фотосессию на рассвете
Ради этого стоит встать в 6 утра: невеста украинского футболиста показала фотосессию на рассветеФутбол
"В какое место Милевский засунул язык?" Белорусская ведущая проехалась по Артему за игру в молчанкуФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять