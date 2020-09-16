Селезнев сходил в церковь в спортивной одежде, потренировался с Усиком и улетел в Грецию с "Колосом"

В четверг команда из Ковалевки сыграет в Лиге Европы гостевой поединок отборочного этапа

Вслед за Лигой чемпионов украинские команды включаются в борьбу и в Лиге Европы. Завтра "Колос" из Ковалевки сыграет в Греции с "Арисом" в матче второго квалификационного раунда. Присоединился к сельской команде и бывший форвард сборной Украины Евгений Селезнев. Мы писали, что пару дней назад боксер Усик проверил на прочность футболиста сборной Селезнева.

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35-летний форвард пропустил матч второго круга чемпионата Украины против "Львова" из-за небольшого повреждения, а сегодня утром предстал в официальном костюме в аэропорту "Борисполь".

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35-летний уроженец Макеевки активно провел последние дни, о чем рассказал в соцсетях. Например, вчера он посетил Киево-Печерскую Лавру, одевшись в спортивный наряд. "С Богом!" – подписал футболист фотографию перед стартом в еврокубках.

Также Женя побывал в тренировочном лагере боксера Александра Усика и провел спарринг с одним из его тренеров – Даниэлем Лапиным. На своей страничке в Instagram он даже выложил видео.

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Читайте о том, что Селезнев собирается стать лучшим бомбардиром в истории УПЛ.

Смотрите сюжет о том, как в прошлом году Селезнев перешел в "Малагу":

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