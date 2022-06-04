Сделать счастливыми болельщиков и ВСУ. Петраков назвал задачу на матч с Уэльсом

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков ответил на вопросы журналистов накануне решающего матча с Уэльсом за выход на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков / Фото: Reuters

Завтра национальная команда Украины сыграет финальный поединок плей-офф отбора на ЧМ-2022. Соперником подопечных Петракова станет сборная Уэльса. Онлайн матча Уэльс – Украина пройдет у нас на сайте.

Сегодня наставник сборной Украины Александр Петраков провел пресс-конференцию накануне битвы в Кардиффе. Коуч "сине-желтых" очень надеется, что наши футболисты покажут хороший футбол и порадуют результатом всех украинских болельщиков.

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" - Почему вы решили вызвать в сборную Данилу Игнатенко?

- Я вызвал его гораздо раньше. У него была проблема с визой, поэтому он доехал до нас только сейчас.

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- Чувствуете ли вы сейчас большее давление, чем перед матчем с Шотландией?

- Давление на меня нет. Мы готовимся к игре в обычном режиме.

- Команда или вы лично получали сообщения от воинов на передовой после победы над Шотландией?

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- Очень многие игроки писали сообщения. Ко мне никто не обращался. Президент УАФ Андрей Павелко ездил на передовую, привез нам флаг Украины, подписанный ребятами-военными. Перед игрой мы вывесили его в раздевалке.

- Чем вас поразила сборная Уэльса? Какие сильнейшие стороны этой команды?

- Очень сильно сыгранная команда. Я вижу очень хорошую работу тренерского штаба Роба Пейджа. Есть много исполнителей мирового уровня – Рэмзи, Бэйл, Джеймс. У нас тоже неплохая команда. Завтра две сборные сразятся за выход на чемпионат мира. Думаю, что будет хорошая игра, которая понравится болельщикам. А как будет – я не прогнозирую никогда.

- Не кажется ли вам, что из-за нынешней ситуации в Украине люди недооценивают вашу сборную?

– У нас очень сложная обстановка в стране. Не все следят за футболом. У нас горе, гибнут люди... Недооценка? Мы об этом не думаем. Мы думаем, как сделать счастливыми наших болельщиков, наши вооруженные силы и сконцентрированы на игре".

Украина сыграет с Уэльсом в воскресенье, 5 июня. Начало – в 19:00 по киевскому времени. Прямая трансляция в эфире общенационального канала "Індиго TV", а также на канале "Футбол 1" и платформе oll.tv.

После игры с Уэльсом команда Александра Петракова проведет три матча в Лиге наций: 8-го и 14 июня Украина сыграет с Ирландией, 11-го – с Арменией.