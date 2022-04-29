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Сборной Украины – 30 лет! Герои и предатели национальной команды

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
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МаленькийСреднийБольшой
29 апреля, 06:25
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Сразу несколько футболистов "сине-желтых" потом перебрались в сборную России, но автор первого гола Украины отказался выступать за россиян
Саленко и Лужный играл вместе в сборной Украины, но потом их дороги разошлись
Саленко и Лужный играл вместе в сборной Украины, но потом их дороги разошлись / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня ровно 30 лет с момента первого официального матча сборной Украины по футболу.

29 апреля 1992 года в Ужгороде наша команда встретилась с Венгрией. Поражение – 1:3. А первый гол в истории национальной сборной забил Иван Гецко.

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"Золотая бутса" и жена-зомби

Увы, некоторые футболисты из первого матча Украины позже сменили гражданство и выступали за сборную России. Среди них – Никифоров, Саленко, Цымбаларь, Щербаков...

Из этого квартета Цымбаларь умер, Щербаков попал в ДТП и остался инвалидом, Никифоров живет в Испании.

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Самого большого успеха в карьере добился Саленко, который стал лучшим бомбардиром ЧМ-1994 и получил "Золотую бутсу".

Кстати, после завершения карьеры Саленко, который родился в Санкт-Петербурге, поселился в Киеве. Во время войны поддерживает Украину и считает, что его жену зазомбировал Кремль.

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Как смотреть в глаза бате?

Звали в Россию и автора нашего первого гола Ивана Гецко.

"Но как только об этом стало известно дома, мне тут же позвонил тренер сборной Украины Йожеф Сабо. И начал меня наставлять: "Ты подумал, что твой отец скажет, когда узнает, что ты за Россию играешь? Как ты ему в глаза смотреть будешь? Тебя дома никто не поймет". Ну и все в таком духе. Я после этого сразу позвонил отцу, говорю: "Батя, посоветуй, как быть". Он мне: "Тебе решать", но, чувствую, без особого энтузиазма это произносит. Ну, я отклонил предложение россиян", – вспоминал Гецко.

Они не должны были играть за Россию

Тему предательства несколько лет назад поднял Олег Лужный в интервью еженедельнику "Футбол".

"Да, это и есть чистое предательство! Они должны были играть за свою сборную. Понятно, что им в России предложили лучшие условия. И все же, несмотря на то что они играли в чемпионате России, они не должны были соглашаться выступать за сборную России. Никакие деньги не могут сравниться с патриотизмом. Даже соблазн выступления на ЧМ-1994 не должен был повлиять на решение сменить гражданство. Я бы точно никогда не променял родину", – говорил Лужный.

УКРАИНА – ВЕНГРИЯ – 1:3

Ужгород. Стадион "Авангард". 13 000 зрителей.

Арбитр: Вадим Жук (Беларусь).

Украина: Кутепов, Лужный, Никифоров, Беженар, Третьяк, Ковалец, Цымбаларь, Шелепницкий, Саленко (Гецко, 59), Погодин (Сак, 56), Щербаков (Гусев, 69).

Главный тренер: Виктор Прокопенко

Венгрия: Брокхаузер (Т-ш Балог, 88), Монош, Телек, Шимон, Леринц (Ковач, 86), Лимпергер (Т-р Балог, 59), Киприх, Мартон (Иллеш, 82), Шалои (Пишонт, 74), Липчеи, Винце.

Главный тренер: Имре Енеи.

Голы: Гецко (90) – Шалои (61), Киприх (70, 84, пен.).

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