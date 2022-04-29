Збірній України – 30 років! Герої та зрадники національної команди

Відразу кілька футболістів "синьо-жовтих" потім перебралися до збірної Росії, проте автор першого голу України відмовився виступати за росіян

Саленко і Лужний грали разом у збірній України, але потім їх шляхи розійшлися / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні рівно 30 років із моменту першого офіційного матчу збірної України з футболу.

29 квітня 1992 року в Ужгороді наша команда зустрілась із Угорщиною. Поразка – 1:3. А перший гол у історії національної збірної забив Іван Гецко.

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"Золота бутса" та дружина-зомбі

На жаль, деякі футболісти з першого матчу України пізніше змінили громадянство та виступали за збірну Росії. Серед них – Никифоров, Саленко, Цимбалар, Щербаков.

З цього квартету Цимбалар помер, Щербаков потрапив у ДТП та залишився інвалідом, Никифоров живе в Іспанії.

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Найбільшого успіху в кар'єрі досяг Саленко, який став найкращим бомбардиром ЧС-1994 і отримав "Золоту бутсу".

До речі, після завершення кар'єри Саленко, який народився у Санкт-Петербурзі, оселився у Києві. Під час війни підтримує Україну та вважає, що його дружину зазомбував Кремль.

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Як дивитися в очі баті?

Звали в Росію і автора нашого першого гола Івана Гецка.

"Але як тільки про це стало відомо вдома, мені одразу зателефонував тренер збірної України Йожеф Сабо. І почав мене наставляти: "Ти подумав, що твій батько скаже, коли дізнається, що ти за Росію граєш? Як ти йому в очі будеш дивитися? Тебе вдома ніхто не зрозуміє". Ну і все в такому дусі. Я після цього відразу зателефонував батькові, кажу: "Батя, порадь, як бути". Він мені: "Тобі вирішувати", але, відчуваю, без особливого ентузіазму це вимовляє. Ну, я відхилив пропозицію росіян", – згадував Гецко.

Вони не мали грати за Росію

Тему зради кілька років тому порушив Олег Лужний в інтерв'ю тижневику "Футбол".

"Так, це і є чиста зрада! Вони повинні були грати за свою збірну. Зрозуміло, що їм у Росії запропонували найкращі умови. І все ж, незважаючи на те, що вони грали в чемпіонаті Росії, вони не повинні були погоджуватися виступати за збірну Росії. Жодні гроші не можуть зрівнятися з патріотизмом. Навіть спокуса виступу на ЧС-1994 не повинна була вплинути на рішення змінити громадянство. Я б точно ніколи не проміняв батьківщину", – говорив Лужний.

УКРАЇНА – УГОРЩИНА – 1:3

Вінниця. Стадіон "Авангард". 13 тисяч глядачів.

Арбітр: Вадим Жук (Білорусь).

Україна: Кутепов, Лужний, Никифоров, Беженар, Третяк, Ковалець, Цимбалар, Шелепницький, Саленко (Гецко, 59), Погодін (Сак, 56), Щербаков (Гусєв, 69).

Головний тренер: Віктор Прокопенко

Угорщина: Брокхаузер (Т-ш Балог, 88), Монош, Телек, Шимон, Лерінц (Ковач, 86), Лімпергер (Т-р Балог, 59), Кіпріх, Мартон (Іллеш, 82), Шалої (Пішонт, 74), Ліпчеї, Вінце.

Головний тренер: Імре Єней.

Голи: Гецко (90) – Шалої (61), Кіпріх (70, 84, пен.).