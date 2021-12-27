Самый дорогой футболист мира и еще 500 игроков летом станут безработными

Особенность в том, что в число этих игроков входят самый дорогой игрок современности Килиан Мбаппе из Пари Сен-Жермен и экс-рекордсмен по трансфертной стоимости Поль Погба из Манчестер Юнайтед.
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Всего в ТОП-5 чемпионатах Европы контракты истекают у 539 игроков! Суммарная стоимость первой десятки составляет 563 млн евро – можно собрать добротную команду.
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|Игрок
|Возраст
|Клуб
|Цена, млн
|Килиан Мбаппе
|23
|ПСЖ
|160
|Поль Погба
|28
|МЮ
|55
|Франк Кесси
|25
|Милан
|55
|Пауло Дибала
|28
|Ювентус
|50
|Усман Дембеле
|24
|Барселона
|50
|Лоренцо Инсинье
|30
|Наполи
|48
|Марсело Брозович
|29
|Интер
|40
|Антонио Рюдигер
|28
|Челси
|35
|Никлас Сюле
|26
|Бавария
|35
|Андреа Белотти
|28
|Торино
|35
|Суммарная стоимость
|563
Январь станет решающим месяцем для клубов. Они попытаются либо уговорить игроков подписать новые соглашения, либо продать, чтобы отбить хоть какие-то деньги.
Больше всего фанатов футбола интересует судьба Мбаппе. По слухам, чемпион мира после прихода Лионеля Месси в ПСЖ решил покинуть французскую команду. Главный претендент на игрока – Реал. Кстати, накануне Мбаппе подарили торт выше игрока.
Но испанский гранд примет решение об игроке после очных матчей с ПСЖ в плей-офф Лиги чемпионов, сообщает dailymail.co.uk.
В 2016 году МЮ заплатил за Погба рекордные на то время 105 млн евро. "Красные дьяволы" предложили игроку продлить контракт, но он ответил отказом, а новое предложение пока не получил.