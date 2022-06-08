Разменная монета для Манчестер Сити: Зинченко может переехать в Италию по бартеру

Манкунианцы намерены выкупить у Интера Милана Шкриньяра и рассматривают украинца как способ сбить цену

Александр Зинченко / Фото: Reuters

Александр Зинченко стал уверенным игроком в основной обойме Манчестер Сити за последние годы. Украинец перешел в стан манкунианцев в 2016 году и уже четырежды стал чемпионом Англии.

Впрочем, игровой практики у Александра не так много. Зинченко часто выходит на замену, а Пеп Гвардиола чаще всего выпускает его на позиции левого защитника, а не хавбека. Уже не раз ходили слухи о возможной смене прописки для украинца.

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Ранее интерес к игроку проявлял Эвертон, а также два клуба из Лондона – Арсенал и Вест Хэм. Однако у Александра также есть вариант в Италии, где он может оказаться в Интере.

Как сообщает ресурс Inter Live, Зинченко может стать частью сделки по переходу Милана Шкриньяра в Ман Сити. "Горожане" хотят усилить летом центр обороны и словак является приоритетным вариантом.

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Милан Шкриньяр / Фото: REUTERS

Впрочем, миланцы запрашивают за него 70-80 миллионов евро. Предполагается, что Сити готов будет заплатить "неррадзури" 30 миллионов и отдать Зинченко. Впрочем, реакция Интера пока неизвестна.

Напомним, что контракт Александра с манкунианцами действует до 2024 года. В нынешнем сезоне украинец отыграл за Манчестер Сити 28 матчей, оформив пять ассистов.