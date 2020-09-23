Рассекретили зарплату Кравца в Турции: сколько украинцу пообещал "Коньяспор"

Только вчера украинский нападающий Артем Кравец подписал контракт с турецким "Коньяспором", а сегодня журналисты уже рассекретили его зарплату в новом клубе. Отмечается, что из нескольких предложений 31-летний форвард выбрал наиболее выгодное с финансовой точки зрения.

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Зарплата Кравца в "Коньяспоре" составит 700 000 евро в год – сообщает meta-ratings.com.ua. Украинский нападающий подписал двухлетний контракт с "орлами Анатолии". В новом клубе Артем взял себе 23-й номер. Напомним, что в прошлом сезоне "Коньяспор" занял 12-е место в чемпионате Турции.

Артем Кравец/konyaspor.org.tr

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После своего возвращения в Украину Кравец успел отличиться в товарищеском матче против "Колоса", а также отыграл 24 минуты в поединке Премьер-лиги против "Львова" (3:1).

Изначально Кравец не подтверждал интерес со стороны турецкого клуба, но отмечал, что у него есть два предложения. Также форвард заявил, что покинул "Динамо" ради возвращения в сборную Украины. А для этого нужно иметь игровую практику, что ему не могли обещать в Киеве.

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