Пророк Беседин. Игрок сборной Украины определил судьбу орков

Форвард Артем Беседин призвал матерей рашистских солдат не отпускать сыновей воевать против Украины

Беседин определил судьбу армии рашистов / Фото: Коллаж: Сегодня

"Здесь их ждет смерть". Именно так Артем Беседин сказал о судьбе российских военных, которые вторглись на территорию Украины. Футболист сборной Украины и киевского Динамо считает, что матери солдат страны-агрессора совершают большую ошибку, отправляя своих сыновей на верную смерть.

Артем Беседин держит кулаки за сборную / Фото: Reuters

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Артем Беседин получил жуткую травму в том матче / Фото: Reuters

Кроме того, один из творцов успеха Украины на Евро-2020, Артем Беседин восхищен действиями партнеров по сборной, и призывает всех украинских футболистов продолжать тренироваться, сообщает Tribuna.com

Мы их всех накажем – на футбольном поле и у себя дома в Украине. Хочется сказать им – не отправляйте к нам своих военных. Матери любыми способами должны удержать своих детей дома и не пускать в Украину. Здесь их ждет смерть. Я верю, что мы защитим свою страну, все у нас будет хорошо. Приятно смотреть на наших украинских футболистов, играющих в Европе. Андрей Ярмоленко, Рома Яремчук, Саня Зинченко показывают на футбольном поле, кто такие украинцы и поддерживают свою страну. В своих соцсетях они показывают всему миру, что происходит на самом деле. Они также делают очень важное и большое дело.

Сербия – Украина / Фото: Reuters

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Также форвард национальной команды верит в будущий успех сборной в стыковых матчах ЧМ-2022

Мы 100% пройдем на чемпионат мира. Я знаю украинских игроков и какой у нас всех характер. Я уверен, что мы будем играть и поедем в Катар, а на ЧМ очень хорошо себя покажем.

Поддерживает Украину и главный тренер сборной Шотландии, против которой предстоит сыграть полуфинал плей-офф за путевку на чемпионат мира в Катаре.