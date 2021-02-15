Українська
$ 27,84
33,68
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионов

15 февраля, 13:42

Актуально

Лига чемпионов возвращается – чего ожидать от плей-офф самого престижного клубного турнира Европы

Наконец Лига чемпионов возвращается. Почти три месяца зимней паузы (хотя зима еще не закончилась), а нас ожидают первые матчи. Чего ожидать от плей-офф самого престижного клубного турнира Европы, анализирует эксперт Parimatch Александр Шовковский.

Реклама

Прогноз на матч "Барселона" – "Пари Сен-Жермен": команды забьют больше 2.5 гола. Коэффициент 1.5

Команда Рональда Кумана в группе ЛЧ после 5 матчей имела 5 побед и уступила первое место лишь в последнем туре, проиграв на своем поле "Ювентусу" (0:3). В целом "Барселона" не проиграла в ЛЧ 24 из 27 предыдущих встреч (18 побед, 6 ничьих).

Реклама

На своем поле в ЛЧ перед поражением от "Ювентуса" каталонцы имели 38-матчевую беспроигрышную серию (34 победы и 4 ничьи). Также "Барселона" стала одной из самых результативных команд группового этапа с 16 забитыми мячами (больше голов только у "Баварии" – 18).

В чемпионате Испании после 23-х туров команда Кумана идет в ТОП-3, отставание от первого места – 8 очков. В последнем туре "Барса" обыграла дома "Алавес" 5:1 и довела свою победную серию до 7 матчей.

В этом сезоне ПСЖ выиграл свою группу в ЛЧ, хотя после первого круга шел лишь на 3-й позиции. Парижане не проиграли в ЛЧ 19 из 24 последних поединков (16 побед, 3 ничьи).

На выезде ПСЖ не смог победить в 7 из 13 последних встреч в ЛЧ (2 ничьи, 5 поражений). Отметим, что "Барселоне" клуб из Парижа проиграл в 4 из 5 последних очных поединков в ЛЧ.

Уже 4 тура, как ПСЖ потерял лидерство в чемпионате Франции. В последнем туре ПСЖ обыграл дома "Ниццу" (2:1) и сравнялся по набранным очкам с лидером Лиги 1 – "Лиллем".

Реклама

"Барселона" – ПСЖ. Прогноз

Каталонцы будут доминировать на протяжении всего матча и одержат победу. Решающими станут актуальная форма и класс лидеров "Барсы". Задача ПСЖ – много не пропустить.

Прогноз на матч "РБ Лейпциг" – "Ливерпуль": команды забьют меньше 3.5 гола. Коэффициент 1.5

Из-за карантина в Германии матч сыграют в Будапеште. Для "Ливерпуля" ЛЧ становится единственным турниром, где команда еще может побороться за трофей. А вот "РБ Лейпциг" вынужден разрываться на два фронта.

В тренде
Сборная миллионеров: как выглядит команда из самых дорогих игроков чемпионата Украины

Немецкий клуб только в третий раз играет в ЛЧ. В прошлом сезоне команда также вышла из группы и в итоге дошла до полуфинала, где уступила ПСЖ. В групповом раунде этого сезона команда Юлиана Нагельсманна заняла второе место в группе, уступив лидерство тому же ПСЖ только по показателям в личных встречах. В 14 последних матчах ЛЧ немцы проиграли лишь трижды (9 побед, 2 ничьи).

Реклама

В Бундеслиге "РБ Лейпциг" выиграл три последние встречи и уверенно занимает второе место. Отставание от лидера чемпионата "Баварии" – 4 очка. В последнем туре команда Нагельсманна обыграла на своем поле "Аугсбург" (2:1).

С Юргеном Клоппом "Ливерпуль" 4 раза подряд выходил в весеннюю часть ЛЧ. В сезоне 2017/18 "Ливерпуль" дошел до финала, а в следующем году выиграл ЛЧ. В прошлом сезоне команда остановилась на стадии 1/8 финала, уступив мадридскому "Атлетико".

В 1/8 финала команда вышла с первого места в группе (4 победы, 1 ничья, 1 поражение). Домашнее поражение от "Аталанты" (0:2) на групповом этапе остается единственным для "Ливерпуля" в 7 последних матчах в ЛЧ в основное время (5 побед и 1 ничья).

В последнем туре АПЛ "Красные" проиграли "Лестеру" (1:3). "Ливерпуль" проиграл три матча подряд и рискует вылететь из ТОП-4. Команда Клоппа отстает от лидера чемпионата "Манчестер Сити" на 10 очков, сыграв на два матча больше.

"РБ Лейпциг" – "Ливерпуль". Прогноз

Команда Клоппа должна остановить серию поражений, но вряд ли победит в Будапеште. Мало того, можем увидеть, как "Ливерпуль" будет защищаться и играть на 0:0.

Прогноз на матч "Севилья" – "Боруссия Д": первыми забьют хозяева. Коэффициент – 1.8

Уже 9 поединков подряд "Севилья" побеждает. В 7 – не пропускает. Если бы изменить название "Севильи" на условный "Реал" или даже "Атлетико" – в конце концов, мадридские команды лучше в этом смысле отличаются своей игрой в обороне, тогда все становится на свои места. Но "Севилья" и такие положительные серии – это действительно довольно необычно.

Но не следует забывать, что за исключением двух поединков в Кубке короля, где команда Лопетеги попала сначала на "Валенсию", а затем – на "Барселону", соперников среди команд, которые борются в этом сезоне за попадание в еврокубки, не было. Фактически, единственное поражение за последние 10 матчей было как раз против сильной команды – "Атлетико" дома забил и не пропустил.

Дортмундцы не лучшим образом играют в Бундеслиге, о чем свидетельствуют результаты команды. Если принять во внимание последние 6 матчей, которые команда сыграла в чемпионате Германии, то в трех из них она потерпела поражение, а в последнем туре был ничейный матч с "Хоффенхаймом" – 2:2. Интересно также и то, что проигрывали дортмундцы всем соперникам по борьбе за место в Лиге чемпионов – "Байеру", менхенгладбахской "Боруссии", свои 3 очка получил и "Фрайбург". В последних встречах "Шмели" обязательно пропускают. Негативная тенденция перед матчами Лиги чемпионов, об этом можно говорить точно.

"Севилья" – "Боруссия Д". Прогноз

Можно сомневаться по поводу того, какая из команд отправится в следующий раунд. Но в первом матче у "Севильи" будет точно больше шансов на успех.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

прогноз футбол Александр Шовковский Parimatch
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Успешную модель нашли мертвой после разрыва с футболистом: у нее остался маленький сын
Успешную модель нашли мертвой после разрыва с футболистом: у нее остался маленький сынФутбол
Испытание голой девушкой первым не выдержал тренер: встречу пришлось отменить
Испытание голой девушкой первым не выдержал тренер: встречу пришлось отменитьФутбол
Прогноз Александра Шовковского на матчи АПЛ
Прогноз Александра Шовковского на матчи АПЛФутбол
Прогноз Александра Шовковского на матчи АПЛ
Прогноз Александра Шовковского на матчи АПЛФутбол
"У меня все жиденькое и малогабаритное": Влада Седан о том, почему ее не будет в PlayboyФутбол
Укуси меня, если сможешь! ТОП-7 самых скандальных
Укуси меня, если сможешь! ТОП-7 самых скандальных "людоедов" в мире спортаДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять