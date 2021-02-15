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Прогноз Олександра Шовковського на матчі Ліги чемпіонів

15 лютого, 13:42

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Ліга чемпіонів повертається – чого очікувати від плей-офф найпрестижнішого клубного турніру Європи

Нарешті Ліга чемпіонів повертається. Майже три місяці зимової паузи (хоча зима ще не закінчилася), а нас очікують перші матчі. Чого очікувати від плей-офф найпрестижнішого клубного турніру Європи, аналізує експерт Parimatch Олександр Шовковський.

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Прогноз на матч "Барселона" – "Парі Сен-Жермен": команди заб’ють більше 2.5 гола. Коефіцієнт 1.5

Команда Рональда Кумана в групі ЛЧ після 5 матчів мала 5 перемог і поступилася першим місцем лише в останньому турі, програвши на своєму полі "Ювентусу" (0:3). Загалом "Барселона" не програла в ЛЧ 24 з 27 попередніх зустрічей (18 перемог, 6 нічиїх).

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На своєму полі в ЛЧ перед поразкою від "Ювентуса" каталонці мали 38-матчеву безпрограшну серію (34 перемоги і 4 нічиї). Також "Барселона" стала однією з найбільш результативних команд групового етапу із 16 забитими м'ячами (більше голів лише у "Баварії" – 18).

В чемпіонаті Іспанії після 23-х турів команда Кумана йде в ТОП-3, відставання від першого місця – 8 очок. В останньому турі "Барса" обіграла вдома "Алавес" 5:1 і довела свою переможну серію до 7 матчів.

Цього сезону ПСЖ виграв свою групу в ЛЧ, хоча після першого кола йшов лише на 3-й позиції. Парижани не програли в ЛЧ 19 із 24 останніх поєдинків (16 перемог, 3 нічиї).

На виїзді ПСЖ не зміг перемогти у 7 з 13 останніх зустрічей в ЛЧ (2 нічиї, 5 поразок). Відзначимо, що "Барселоні" клуб з Парижа програв у 4 із 5 останніх очних поєдинків у ЛЧ.

Вже 4 тури, як ПСЖ втратив лідерство у чемпіонаті Франції. В останньому турі ПСЖ обіграв вдома "Ніццу" (2:1) і зрівнявся за набраними очками з лідером Ліги 1 – "Ліллем".

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"Барселона" – ПСЖ. Прогноз

Каталонці домінуватимуть протягом всього матчу і здобудуть перемогу. Вирішальними стануть актуальна форма і клас лідерів "Барси". Задача ПСЖ – багато не пропустити.

Прогноз на матч "РБ Лейпциг" – "Ліверпуль": команди заб’ють менше 3.5 гола. Коефіцієнт 1.5

Через карантинні обмеження в Німеччині матч зіграють в Будапешті. Для "Ліверпуля" ЛЧ стає єдиним турніром, де команда ще може поборотися за трофей. А от "РБ Лейпциг" змушений розриватися на два фронти.

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Німецький клуб лише втретє грає в ЛЧ. У минулому сезоні команда також вийшла з групи і в підсумку дійшла до півфіналу, де поступилася ПСЖ. У груповому раунді цього сезону команда Юліана Нагельсманна посіла 2-е місце в групі, поступившись лідерством тому ж ПСЖ лише через показники в особистих зустрічах. У 14 останніх матчах ЛЧ німці програли лише тричі (9 перемог, 2 нічиї).

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У Бундеслізі "РБ Лейпциг" виграв три останні зустрічі і впевнено посідає 2-е місце. Відставання від лідера чемпіонату "Баварії" – 4 очки. В останньому турі команда Нагельсманна обіграла на своєму полі "Аугсбург" (2:1).

З Юргеном Клоппом "Ліверпуль" 4 рази поспіль виходив у весняну частину ЛЧ. У сезоні-2017/18 "Ліверпуль" дійшов до фіналу, а наступного року виграв ЛЧ. У минулому сезоні команда зупинилася на стадії 1/8 фіналу, поступившись мадридському "Атлетіко".

В 1/8 фіналу команда вийшла з першого місця в групі (4 перемоги, 1 нічия, 1 поразка). Домашня поразка від "Аталанти" (0:2) на груповому етапі залишається єдиною для "Ліверпуля" в 7 останніх матчах в ЛЧ в основний час (5 перемог і 1 нічия).

В останньому турі АПЛ "Червоні" програли "Лестеру" (1:3). "Ліверпуль" програв три матчі поспіль і ризикує вилетіти з ТОП-4. Команда Клоппа відстає від лідера чемпіонату "Ман Сіті" на 10 очок, зігравши на два матчі більше.

"РБ Лейпциг" – "Ліверпуль". Прогноз

Команда Клоппа повинна зупинити серію поразок, але навряд чи переможе в Будапешті. Мало того, можемо побачити, як "Ліверпуль" захищатиметься і гратиме на 0:0.

Прогноз на матч "Севілья" — "Боруссія Д": першими заб’ють господарі. Коефіцієнт – 1.8

Вже 9 поєдинків поспіль "Севілья" перемагає. У сімох – не пропускає. Якщо б змінити назву "Севільї" на умовний "Реал" чи навіть "Атлетіко" – зрештою, мадридські команди краще у цьому сенсі вирізняються своєю грою у обороні, тоді все стає на свої місця. Але ж "Севілья" та такі позитивні серії – це справді досить незвично.

Але не слід забувати, що за винятком двох поєдинків у Кубку короля, де команда Хулена Лопетегі потрапила спочатку на "Валенсію", а потім – на "Барселону", суперників серед команд, які борються у цьому сезоні за потрапляння у єврокубки не було. Фактично, єдина поразка за останніх 10 матчів була як раз проти сильної команди – "Атлетіко" вдома забив і не пропустив.

Дортмундці не найкращим чином грають у Бундеслізі, про що свідчать результати команди. Якщо взяти до уваги останніх 6 матчів, які команда зіграла у чемпіонаті Німеччини, то у трьох із них вона зазнала поразки, а у останньому турі був нічийний матч із "Гоффенгаймом" – 2:2. Цікаво також і те, що програвали дортмундці всім суперникам по боротьбі за місце в Лізі чемпіонів – "Байєру", менхенгладбаській "Боруссії", свої 3 очки здобув і "Фрайбург". В останніх зустрічах "Джмелі" обов’язково пропускають. Негативна тенденція перед матчами Ліги чемпіонів, про це можна говорити точно.

"Севілья" — "Боруссія Д". Прогноз

Можна сумніватися з приводу того, яка із команд вирушить до наступного раунду. Але у першому матчі "Севілья" матиме точно більше шансів на успіх.

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прогноз футбол Олександр Шовковський Parimatch
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