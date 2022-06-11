Продолжаем зажигать в Лиге наций! Обзор матча Украина – Армения (видео)

Подопечные Александра Петракова разгромили гостей с Кавказа в польском Лодзе. Смотрите лучшие моменты игры в видеообзоре

Петраков вновь побеждает со сборной Украины / Фото: Reuters

Сборная Украины сумела продолжить победную полосу в Лиге наций. После триумфа в Ирландии команда Александра Петракова разгромила Армению.

Первый тайм нелегко дался нашей команде. Армения умело защищалась, не давай Украине создавать моменты. Распечатать ворота Юрченко вышло лишь в середине второго тайма.

Реклама

Читайте также: Пятов завершил карьеру в сборной и побил рекорд Шовковского

Малиновский несколько раз пробивал по воротам гостей, а на 61 минуте точно замкнул прострел от Караваева. Мяч после бильярдного удара залетел в угол ворот.

Удвоить преимущество у нашей команды вышло на 78 минуте. Караваев вновь пытался прострелом найти партнера в центре поля. Защитник гостей выбил мяч, однако прям на Александра. Тот слету и пробил точно по воротам гостей.

Реклама

Жирную точку в поединке поставил Виталий Миколенко, который вышел на замену. Защитник Эвертона успешно попрессинговал Монроя после дальнего заброса и от его ноги мяч залетел в ворота.

Таким образом, сборная Украины добывает вторую победу в Лиге наций и возглавляет свою группу в дивизионе В. Следующую игру команда Петракова проведет 14 июня против уже знакомых ирландцев.

ОБЗОР МАТЧА УКРАИНА – АРМЕНИЯ