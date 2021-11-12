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Приговор вынесен! Организатор смертельного полета футболиста Эмилиано Салы получил тюремный срок

Павел Василенко Павел Василенко редактор сайта segodnya.ua
12 ноября, 21:47
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В расследовании гибели аргентинского футболиста Эмилиано Салы, разбившегося на самолете в январе 2019 года, поставлена точка

Суд вынес приговор бизнесмену Дэвиду Хендерсону, организовавшему перелет самого Салы и пилота Дэвида Ибботсона без должного разрешения на подобные авиаперевозки у последнего. В итоге Хендерсон ближайшие 18 месяцев проведет в тюрьме, сообщает ВВС.

Ранее мы писали, что 67-летнему бизнесмену грозит до 7 лет лишения свободы.

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21 января 2019 года он вылетел на частном самолете в Уэльс, но во время полета судно пропало с радаров. Позднее поисковая группа нашла на дне Ла-Манша самолет и тело футболиста.

Контракт Эмилиано Салы с Кардиффом, за который он так и не сыграл ни одного матча, был рассчитан на три с половиной года.

После гибели футболиста ФИФА обязала Кардифф выплатить Нанту шесть миллионов евро.

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