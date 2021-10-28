Грозился открыть банку с червями. Начался суд над виновным в гибели футболиста Эмилиано Салы

Дэвиду Хендерсону грозит до семи лет лишения свободы, приговор бизнесмену будет вынесен 12 ноября

Хендерсон организовал роковой полет

Предприниматель Дэвид Хендерсон, который организовал закончившийся трагедией рейс футболиста Эмилиано Салы из Нанта в Кардифф в январе 2019 года, был признан виновным в создании угрозы безопасности людей при перелете.

Читайте также: Сестра погибшего футболиста пыталась повеситься

Реклама

Более семи часов присяжные работали над вынесением вердикта. Хендерсону ставится в вину, что у погибшего пилота Дэвида Ибботсона не было действующей лицензии на осуществление коммерческих полетов, а также не было навыков пилотирования в ночное время суток.

Присяжные получили информацию, что всего через несколько секунд после того, как стало известно о падении самолета, Хендерсон написал нескольким людям сообщение с просьбой хранить молчание, предупредив, что это "откроет банку с червями".

Читайте также: Жуткие авиакатастрофы в спорте: от людоедства в Уругвае до случая над небом Украины

Реклама

Официальный приговор Хендерсону будет вынесен 12 ноября, 67-летнему бизнесмену грозит до семи лет лишения свободы, а пока он отпущен под залог, сообщает Евроспорт.

Сала перешел в Кардифф Сити из Нанта и вылетел в расположение новой команды, но его самолет пропал с радаров в ночь на 22 января 2019 года.

Реклама

3 февраля на дне пролива Ла-Манш был найден разбившийся самолет, среди обломков которого обнаружили тело Салы. Тело пилота так и нашли.