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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Погрожував відкрити банку з хробаками. Розпочався суд над винним у загибелі футболіста Еміліано Сали

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
28 жовтня, 22:58
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Девіду Хендерсону загрожує до семи років ув'язнення, вирок бізнесмену буде винесено 12 листопада
Хендерсон організував роковий політ
Хендерсон організував роковий політ

Підприємець Девід Хендерсон, який організував рейс, що закінчився трагедією, футболіста Еміліано Сали з Нанта до Кардіффа у січні 2019 року, був визнаний винним у створенні загрози безпеці людей при перельоті.

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Понад сім годин присяжні працювали над винесенням вердикту. Хендерсону ставиться у провину, що у загиблого пілота Девіда Ібботсона не було ліцензії на здійснення комерційних польотів, а також не було навичок пілотування у нічний час доби.

Присяжні отримали інформацію, що через кілька секунд після того, як стало відомо про падіння літака, Хендерсон написав кільком людям повідомлення з проханням зберігати мовчання, попередивши, що це "відкриє банку з хробаками".

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Офіційний вирок Хендерсону буде винесено 12 листопада. 67-річному бізнесменові загрожує до семи років позбавлення волі, а поки що його відпущено під заставу, повідомляє Євроспорт.

Сала перейшов до Кардіфф Сіті з Нанта і вилетів до нової команди, але його літак зник з радарів у ніч на 22 січня 2019 року.

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3 лютого на дні протоки Ла-Манш був знайдений літак, серед уламків якого виявили тіло Сали. Тіло пілота так і знайшли.

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