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Придавило насмерть лампой: после матча во Франции погиб сотрудник стадиона

21 декабря, 17:40

Елена Павлова Елена Павлова

У 38-летнего садовника осталось трое детей

Через 10 минут после окончания матча 16-го тура чемпионата Франции "Лорьян" – "Ренн" (0:3) на стадионе произошла трагедия. Как сообщила L'Equipe, на одного из сотрудников арены "Ле Мустуар" упало оборудование, которое было предназначено для обогрева газона. Ранее мы писали, что 67 мигрантов из Непала погибли при подготовке к ЧМ-2022.

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Несмотря на то что на арене еще находились сотрудники всех экстренных служб, достать пострадавшего из-под огромной лампы удалось не сразу. Лишь через 45 минут после случившегося спасатели смогли вытащить мужчину, у которого остановилось сердце, и доставить в больницу. За его жизнь боролись врачи, однако спасти так и не удалось.

Сообщается, что погибшему Йоханну было 38 лет. Он был садовником-волонтером и работал на фирму-поставщика техники. У мужчины осталось трое детей.

На свой последний матч в этом году в Лансе, футболисты "Лорьяна" выйдут в футболках в память об Йоханне, трагически погибшем в воскресенье в Лорьяне.

Мы также сообщали, что футболист "Лорьяна" чуть не оторвал сопернику ноги, пытаясь отомстить.

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Смотрите, как "Ренн" играл в еврокубках

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смерть стадион чемпионат Франции Ренн Садовник Лорьян
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