Ужасные жертвы футбола: 67 мигрантов из Непала погибли при подготовке к ЧМ-2022

Подготовка к футбольному чемпионату мира обернулась десятками жертв. В период с 16 июля по 15 ноября при строительстве объектов к мундиалю 2022 года, который пройдет в Катаре, погибли 67 мигрантов из Непала – утверждает британский таблоид Daily Mail. А буквально на днях в Катаре с огнями и салютом открыли четвертый стадион ЧМ-2022.
По информации источника, причиной гибели такого количества рабочих стала пандемия коронавируса. И, согласно неутешительным прогнозам, к середине июля 2021 года число погибших достигнет порядка 160 человек. И правозащитные организации очень обеспокоены таким числом жертв, которые не защищены своими работодателями.
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Всего, по данным непальского комитета по учету работающих за границей, в период с 16 июля 2019 года по 15 июля 2020-го в Катаре погибло 104 человека из Непала. При подсчетах были исключены несчастные случаи, такие как ДТП.
Кроме того, десяткам семей пришлось ожидать получения тел своих родственников на протяжении нескольких месяцев, поскольку международное авиасообщение было ограничено из-за карантина. В итоге около 24 семей дали разрешение на кремацию своих родственников в Катаре. А некоторые из родных до сих пор остаются в неведении относительно обстоятельств смерти их близких.
Напомним, что в июне в Катаре открыли третий стадион к ЧМ-2022, но этого никто не увидел. Стадион имеет форму ограненного алмаза и рассчитан на 40 тысяч зрителей.
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