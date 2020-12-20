Ужасные жертвы футбола: 67 мигрантов из Непала погибли при подготовке к ЧМ-2022

Подготовка к футбольному чемпионату мира обернулась десятками жертв. В период с 16 июля по 15 ноября при строительстве объектов к мундиалю 2022 года, который пройдет в Катаре, погибли 67 мигрантов из Непала – утверждает британский таблоид Daily Mail. А буквально на днях в Катаре с огнями и салютом открыли четвертый стадион ЧМ-2022.

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Фото: REUTERS/Ibraheem Al Omari

По информации источника, причиной гибели такого количества рабочих стала пандемия коронавируса. И, согласно неутешительным прогнозам, к середине июля 2021 года число погибших достигнет порядка 160 человек. И правозащитные организации очень обеспокоены таким числом жертв, которые не защищены своими работодателями.

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Всего, по данным непальского комитета по учету работающих за границей, в период с 16 июля 2019 года по 15 июля 2020-го в Катаре погибло 104 человека из Непала. При подсчетах были исключены несчастные случаи, такие как ДТП.

Стадион в Катаре / Фото: Reuters

Кроме того, десяткам семей пришлось ожидать получения тел своих родственников на протяжении нескольких месяцев, поскольку международное авиасообщение было ограничено из-за карантина. В итоге около 24 семей дали разрешение на кремацию своих родственников в Катаре. А некоторые из родных до сих пор остаются в неведении относительно обстоятельств смерти их близких.

Напомним, что в июне в Катаре открыли третий стадион к ЧМ-2022, но этого никто не увидел. Стадион имеет форму ограненного алмаза и рассчитан на 40 тысяч зрителей.

В Катаре открыли стадион к ЧМ-2022

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