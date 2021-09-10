Президенту простили маты. Гельзину сократили наказание

Бывший руководитель донецкого Олимпика Владислав Гельзин устроил разборки после матча чемпионата Украины за что и был отлучен от футбола

Владислав Гельзин больше не президент Олимпика / Фото: Официальный сайт ФК "Олимпик"

Апелляционный комитет Украинской ассоциации футбола частично удовлетворил апелляцию бывшего президента Олимпика Владислава Гельзина.

Ранее Гельзин за нарушение правил этики и честной игры был дисквалифицирован на пять лет. После апелляции срок наказания сократили до трех лет, в течение которых Гельзин не имеет права заниматься футбольной деятельностью.

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Напомним, в мае 2021 года КДК УАФ наказал Гельзина после матча Премьер-лиги против Шахтера. Президент клуба дважды врывался в судейскую комнату, а также матерился во время флэш-интервью.

К 5 годам дисквалификации добавили еще 5 лет условно, а также штраф в размере 250 тысяч гривен.

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Напомним, что Олимпик, снявшийся с Премьер-лиги и грозивший прекратить существование, теперь выступает во втором по силе дивизионе украинского футбола – Первой лиге.